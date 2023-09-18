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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اجتماع حاسم لحكومة إيطاليا لبحث أزمة المهاجرين في لامبيدوسا

صدى البلد

يجتمع مجلس الوزراء الإيطالي اليوم الاثنين في روما لبحث أزمة المهاجرين في جزيرة لامبيدوسا بالبحر المتوسط، آملًا في إصدار قواعد جديدة للهجرة.

وشهدت الجزيرة الإيطالية الصغيرة الواقعة بين صقلية وشمال أفريقيا وصول آلاف المهاجرين على متن قوارب على مدار عدة أيام. وأصبح مركز الاستقبال بالجزيرة مكتظا عن آخره.

وبعد أن زارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لامبيدوسا ووعدت بتوسيع المراقبة في البحر المتوسط، تتطلع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني الآن أيضا لاتخاذ إجراءات على المستوى الإيطالي.

وأعلنت ميلوني في وقت سابق أنها سترفع الحد الأقصى لمدة الاحتجاز للترحيل إلى 18 شهرا. ووفقا لقانون الاتحاد الأوروبي، فإن هذا هو الحد الأقصى لمدة الاحتجاز المسموح بها.

وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي إصدار تعليمات لوزارة الدفاع لإنشاء منشآت مناسبة لاحتجاز المهاجرين الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني.

من جانبها، قالت السلطات، وفقا لما نشرته فاينانشال تايمز، إن أكثر من 12 ألف شخص وصلوا إلى إيطاليا الأسبوع الماضي، معظمهم إلى جزيرة لامبيدوزا، بينما ينتظر آلاف آخرون القيام بالرحلة القصيرة نسبياً من مدينة صفاقس الساحلية التونسية إلى الجزيرة الإيطالية.

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