إنقاذ 471 مهاجرا خلال أقل من 24 ساعة في البحر المتوسط.. فيديو

عرضت فضائية " يورنيوز " مشاهد لإنقاذ 471 مهاجرا خلال أقل من 24 ساعة في البحر الأبيض المتوسط.

ونفذ الفريق الموجود على متن سفينة جيو بارنتس 11 عملية إنقاذ في أقل من 24 ساعة.

وكانت السفينة على متنها 205 أطفال كانوا من بين المهاجرين على متن السفن.

