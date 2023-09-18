ضوء أبيض يظهر في سماء السعودية قبل الفجر.. اعرف سببه

يشهد الوطن العربي والنصف الشمالي من الكرة الأرضية، حدثا غريبا وهو رؤية ضوء أبيض في السماء قبل شروق الشمس.

ووفقا للجمعية الفلكية بجدة، تُعرف هذه الظاهرة بضوء البروج، ويشكل حدثًا سماويًا مثيرًا خلال الفترة الحالية، و يعد فصلي الصيف والخريف أوقاتٍ مثالية لرؤية هذا الظاهرة .

وينبعث الضوء البروجي من الأفق الشرقي قبل ضوء الفجر. ومع اقتراب الأيام القادمة، ستكون الفرصة مثالية لمشاهدة كوكب الزهرة والضوء البروجي في سماء الصباح.

ضوء ينير سماء الليل

يضفي وجود هلال بداية الشهر في سماء المساء جمالاً إلى المشهد، ويتسم هذا الضوء يتميز بشكله الهرمي ولونه الأبيض، مما يميزه عن حزام درب التبانة المضاء بالنجوم.

يمكن رؤية الضوء البروجي بسهولة في المناطق التي تقع قرب خط الاستواء على الأرض، ومع ذلك، يحتاج الراصد إلى التوجه إلى موقع مظلم بعيدًا عن إضاءة المدن التي تعوق عادةً الرؤية الطبيعية للسماء.

يعود وضوح الضوء البروجي في هذا الوقت من العام إلى توجه المسار الظاهري للشمس عبر السماء بشكل مستقيم تقريبًا بالنسبة للأفق الشرقي قبل ضوء الفجر.

ما هو ضوء البروج ؟

يمكن رصد الضوء البروجي لمدة تصل إلى ساعة تقريبًا قبل بداية ظهور ضوء الفجر الحقيقي. يبحث الفلكيون وعشاق الفلك عن الضوء البروجي قبل شروق الشمس بحوالي 120 إلى 80 دقيقة، وفي المقابل للفجر الحقيقي.

و لا يتميز الضوء البروجي باللون الوردي الذي يحمله الفجر. إذ يكون لون السماء الحمراء قبل شروق الشمس أو بعد غروبها نتيجة لتبعثر ضوء الشمس في الغلاف الجوي حول الأرض.

وعن مصدر هذا الضوء، فإنه من خارج الغلاف الجوي للأرض فهو عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن جزيئات الغبار التي تتحرك في مستوى الأرض والكواكب الأخرى التي تدور حول الشمس.