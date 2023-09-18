مديرة حياة كريمة: المبادرة تبرز مساهمة المشروعات الصغيرة في تغيير حياة المرأة

قالت مروة فخري المدير التنفيذي لحياة كريمة، إن مبادرة حياة كريمة هي مبادرة قومية أطلقها الرئيس لتنمية قرى الريف.

وأضافت مروة فخري المدير التنفيذي لحياة كريمة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أنه قبل حياة كريمة لم نكن نتحدث عن تخطيط على مستوي القري والنجوع والتجمعات السكنية الصغيرة، موضحة أن الرئيس السيسي عندما أطلق تلك المبادرة كان تكريما وتوفير حياة كريمة لكل مواطن مصري ومصرية.

وتابعت مروة فخري المدير التنفيذي لحياة كريمة، أن الأهالي فى صعيد مصر كانوا يعانوا من التهميش، وبالتالي أتت حياة كريمة، والتي شملت المرحلة الأولي منها الأقصر وأسوان وبني سويف والفيوم والمنيا وقنا وأسيوط وسوهاج، بقري عديدة بها.

وأشارت إلى أنه فى تلك الفترة وفى عهد الرئيس السيسي حقق محور المرأة نجاحات كبيرة جدا، سواء على مستوي التمثيل الإقتصادي فى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث أن المبادرة مسئولة عن هذا الأمر من مختلف قري الريف المصري.