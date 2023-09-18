40 ألف طالب .. الاتصالات توضح شروط وموعد التقديم في " أشبال مصر الرقمية "| فيديو

قالت الدكتورة هبة بركة مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية ، إن مبادرة أشبال مصر الرقمية انطلقت العام الماضي ، وشارك فيها ١٠ الاف طالب ، وكان عدد كبير مقارنة بالمستهدف .

وتابعت الدكتورة هبة بركة ، خلال لقائها لبرنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية “ القناة الاولى " ، أن هذا العام مستهدف ٤٠ الف طالب للدفعة الثانية ، وهو رقم كبير بالنسبة لبرنامج تدريبي .

وأضافت ، أن عدد الطلاب المستهدف هذا العام بالمبادرة يدل على الاهتمام البالغ من الدولة بتنمية النشء ، والانسان ، موضحة أن مبادرة أشبال مصر الرقمية تبدأ من سن أولى اعدادي حتى تانية ثانوي ، وهناك مبادرة هذا العام للبراعم من سن الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف السادس.

وأوضحت ، أن باب التسجيل مفتوح حاليا في مسابقة " أشبال مصر الرقمية " ، وتنتهي يوم ٢٠ سبتمبر .



