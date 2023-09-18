جامعة حلوان تسلم عقود الشركات الناشئة الفائزة بالحاضنات التكنولوجية

نظم مكتب الحاضنات التكنولوجية احتفالية لتسليم عقود احتضان الشركات الناشئة الفائزة في دورة الاحتضان الاولى لمبادرة انطلاق الممولة تمويلا كاملا من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وأقيمت الاحتفالية تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

صرح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان خلال احتفالية تسليم عقود احتضان الشركات الناشئة الفائزة في دورة الاحتضان الاولى لمبادرة انطلاق، علي استعداد الجامعة لتقديم كافة سبل الدعم للشركات المحتضنة حتى يتم إشهارها، مع التوجيه بأهمية دراسة احتياجات الجامعة وتلبيتها لتساهم في دفع عجلة الإنتاج والتنمية الاقتصادية بالسوق المصري.

وتهدف مبادرة انطلاق إلي استكشاف الأفكار الجديدة واحتضان أصحابها من رواد الأعمال والمبتكرين من الباحثين وطلاب السنوات النهائية في الجامعات المصرية.

هذا وتشرف جامعة حلوان بتبني مشروعين هما "حاضنة جامعة حلوان للتطبيقات التكنولوجية" Biocluster برئاسة الباحث الرئيسي للمشروع الدكتور إيهاب عبد الرؤوف عيسوي الأستاذ المساعد بكلية العلوم جامعة حلوان و مدير مكتب الحاضنات التكنولوجية بالجامعة.

و "حاضنة جامعة حلوان للأثاث المصري" HUTI-EF برئاسة الباحث الرئيسي للمشروع الدكتورة مها الحلبي الأستاذ ورئيس قسم التصميم الداخلي والأثاث الاسبق.

ومن جانبه أوضح الدكتور عماد أبوالدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن الحاضنات التكنولوجية تعتبر أحد الأذرع التنفيذية لدعم الابتكار وريادة الأعمال حيث تعمل على تحويل مخرجات البحوث التطبيقية من نماذج أولية إلى منتجات نهائية يتم تطويرها وتسويقها عن طريق الشركات الناشئة المحتضنة بجامعة حلوان مما يساهم في خلق وظائف وتحقيق الاقتصاد القائم على المعرفة لتحقيق استراتيجية مصر ٢٠٣٠.

وقدم الدكتور ايهاب مدير الحاضنات التكنولوجية عرضا لمراحل التقدم إلى الحاضنات و تنظيم معسكر الإعداد للشركات الناشئة مرورا بعملية التحكيم ووصولا إلى إعلان النتائج و توقيع عقود الإحتضان

كما اوضح انه تم تسليم خمس عقود لرواد أعمال في مجال التكنولوجيا الحيوية و الأجهزة المعملية، وتكنولوجيا الغذاء وهم:" Bio-design لتصنيع الأجهزة المعملية ، BTX لإنتاج الكواشف التشخيصية، Clayotech لإنتاج طفلة تبيض الزيوت، iSILICO منصة خدمات المعلوماتية الحيوية و تصميم الدواء، Green Bike لتصنيع خلايا الهيدروجين الأخضر.

وقد تم تسليم اربعة عقود للشركات الناشئة الفائزة بحاضنة الأثاث المصري بحضور فريق عمل حاضنة الاثاث الدكتورة رانية مسعد، الدكتورة دعاء عبد الرحمن، الدكتور أشرف حسين، الدكتورة سعاد عبد الحليم

حيث قدمت حاضنة الاثاث أفكار لمنتجات مبتكرة من الأثاث ومكملات التصميم الداخلي المستمدة من تصميمات الحضارات و البيئات المصرية الثرية والمتنوعة زمانا ومكانا وهذه الشركات هي :

Clear design studio- Folks Games – Ana wenta Designs – Puzzle bond

وقدمت الفرق الفائزة الشكر إلي أكاديمية البحث العلمي لرفع التمويل المقدم لكل شركة من 200 الف جنيه الى 300 الف جنيه مما يعطي الفرصة لتطوير المنتجات بشكل افضل

كما تم الإعلان عن إطلاق دورة الإحتضان الثانية لكل من حاضنة الاثاث المصري الهوية وحاضنة أعمال Biocluster للبرامج التالية

أولا برنامج ما قبل الاحتضان : وهو تحويل الأفكار العلمية إلى نماذج أولية بدعم يصل الى 20 الف جنيه ويستهدف طلاب مشروعات التخرج و الباحثين بالدراسات العليا.

ثانيا برنامج الاحتضان : لتحويل النماذج الأولية إلى منتجات نهائية و تكوين شركات ناشئة بدعم يصل الى 300 الف جنيه.

إحتفالية تسليم عقود الشركات الناشئة الفائزة بالحاضنات التكنولوجية بجامعة حلوان (2)

إحتفالية تسليم عقود الشركات الناشئة الفائزة بالحاضنات التكنولوجية بجامعة حلوان (3)

إحتفالية تسليم عقود الشركات الناشئة الفائزة بالحاضنات التكنولوجية بجامعة حلوان (4)

إحتفالية تسليم عقود الشركات الناشئة الفائزة بالحاضنات التكنولوجية بجامعة حلوان (5)

إحتفالية تسليم عقود الشركات الناشئة الفائزة بالحاضنات التكنولوجية بجامعة حلوان (6)

إحتفالية تسليم عقود الشركات الناشئة الفائزة بالحاضنات التكنولوجية بجامعة حلوان (7)

إحتفالية تسليم عقود الشركات الناشئة الفائزة بالحاضنات التكنولوجية بجامعة حلوان (8)

إحتفالية تسليم عقود الشركات الناشئة الفائزة بالحاضنات التكنولوجية بجامعة حلوان (9)

إحتفالية تسليم عقود الشركات الناشئة الفائزة بالحاضنات التكنولوجية بجامعة حلوان (10)