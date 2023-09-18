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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جامعة حلوان: فتح تقديم المدن الجامعية للطلاب المستجدين.. تفاصيل

المدن الجامعية
المدن الجامعية

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان جاهزية المدينة الجامعية لاستقبال الطلاب وذلك في إطار التحضيرات المكثفة لاستقبال العام  الجامعى ٢٠٢٣-٢٠٢٤.

أعلن رئيس جامعة حلوان عن استعدادات مكثفة تقوم بها المدينة الجامعية لضمان توفير بيئة جامعية مثالية للطلاب الجدد.

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وفي تصريحه، أشار رئيس الجامعة إلى حرص الجامعة على توفير كافة الخدمات داخل المدينة الجامعية، لضمان راحة وسلامة الطلاب، لخلق بيئة تعليمية مشجعة ومحفزة للطلاب.

وأعلنت جامعة حلوان فى بيان صادر اليوم عن استمرار فتح التقديم للمدن الجامعية للطلاب المستجدين الذين تم قبولهم في المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات للعام الجامعي ٢٠٢٣- ٢٠٢٤ إلي يوم الاربعاء الموافق ٢٠ سبتمبر٢٠٢٣، من خلال الرابط التالي http://hostel.helwan.edu.eg/studentApplications

كما أوضح  الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه تم فتح باب التقديم للطلاب المستجدين بعد نتيجة كل مرحلة من مراحل تنسيق الثانوية العامة، مؤكدا حرص الجامعة على توفير جميع الخدمات من أجل تحقيق كافة سبل الراحة للطلاب، وتحقيق خدمة مميزة بجودة عالية لطلاب المدن الجامعية خلال فترة دراستهم.

وأفادت إدارة المدن الجامعية تحت إشراف  الأستاذ خالد زكى مدير عام الإدارة العامة للمدن الجامعية أن الأوراق المطلوبة للتقديم في المدينة الجامعية هى:  الملف به عدد (2) صورة ضوئية من البطاقة القومية للطالب وولي الأمر، عدد (2) صورة من شهادة ميلاد الطالب، وعدد(2) من الاستمارة بعد استيفاء جميع البيانات، وبحث اجتماعى للطالب من الوحدة الاجتماعية التابع لها، وعلى الطالب المستجد إرفاق صورة من بطاقة ترشيح مكتب التنسيق وصورة من شهادة الثانوية أو آخر مؤهل، عدد (12) صورة شخصية للطالب، صورة من إيصال الكهرباء أو الغاز أو التليفون حديثة .

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