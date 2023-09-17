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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.ز قرار عاجل بشأن نسب زيادة مصروفات المدارس الدولية في العام الدراسي الجديد.. رابط تقليل الاغتراب 2023 لطلاب المرحلة الثالثة

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

قرار عاجل بشأن نسب زيادة مصروفات المدارس الدولية في العام الدراسي الجديد

حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارها النهائي بشأن زيادة مصروفات المدارس الدولية في العام الدراسي الجديد 2023 / 2024 .

أكاديمية البحث العلمي تطلق المدرسة الصيفية في الملكية الفكرية

أطلقت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ، صباح اليوم، برنامج المدرسة الصيفية للملكية الفكرية عبر تقنية زووم، وهو البرنامج الذي تقدمه الأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية تحت رعاية الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

الجامعة المصرية الصينية تقبل طلاب الثانوية العامة بالطب البيطري 68% والفنون 53%

أعلنت الجامعة المصرية الصينية قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة شعبة علمي علوم بحد أدنى 68% وكذلك الحاصلين على الثانوية الأزهرية، وفقا للشروط التي أقرتها الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات الأهلية والخاصة، إلى جانب قبول الطلاب الناجحين في الثانوية العامة بشعبتيها بكلية الفنون والتصميم بحد أدنى 53%. 

التعليم العالي تبحث إنشاء أفرع للجامعات المصرية بماليزيا

التقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس وزراء جمهورية جيبوتي، وذلك على هامش مشاركة مصر في قمة مجموعة "77 والصين" والتي تستضيفها كوبا، ويشارك فيها د. أيمن عاشور نيابة عن السيد رئيس الجمهورية.


جامعة حلوان تؤكد استعدادها لاستقبال الطلاب الجدد لإجراء الكشف الطبي

أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، على استعداد الإدارة الطبية لاستقبال الطلاب الجدد لإجراء الكشف الطبي.

رابط تقليل الاغتراب 2023 لطلاب المرحلة الثالثة

يبحث العديد عن تقليل الاغتراب 2023 لطلاب المرحلة الثالثة ،حيث أنه يعد أكثر الأشياء التي تتصدر محركات البحث الآن، حيث يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023، لطلاب الثانوية العامة للدورين الأول والثاني.

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