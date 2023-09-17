عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قرار عاجل بشأن نسب زيادة مصروفات المدارس الدولية في العام الدراسي الجديد

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارها النهائي بشأن زيادة مصروفات المدارس الدولية في العام الدراسي الجديد 2023 / 2024 .

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تنفيذ نسبة الزيادة السنوية للمدارس الدولية وفقا للشرائح التالية :

- الدارس التي تبدأ مصروفاتها من 30 ألف جنيه وتقل عن 50 ألف جنيه : نسبة الزيادة 10%
- المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 50 ألف جنيع وتقل عن 80 ألف جنيه : نسبة الزيادة 8 %
- المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 80 ألف جنيه وتقل عن 120 ألف جنيه : نسبة الزيادة 7 %
-المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 120 ألف جنيه وتقل عن 200 ألف جنيه : نسبة الزيادة 6%
-المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 200 ألف جنيه فأكثر : نسبة الزيادة 5%

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : تكون تطبيق الزيتدة لمصروفات التعليم للعام الدراسي 2023 / 2024 على مصروفات تعليم العام الدراسي 2022 / 2023 وفقا للشرائح السابقة مع التأكيد على عدك الجمع بين الزيادة المقررة بالشريحة ونتيجة البحث المالي لتسوية العجز بميزانية التعليم ، فيتم احتساب ايهما اكبر

وشددت وزارة التربية والتعليم على أجهزة التوجيه المالي والاداري بالادارات التعليمية سرعة اعداد نشرات المصروفات لإعلانها في المدارس قبل بداية العام الدراسي وفقا لما سبق ذكره

وكان  الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أصدر قرارا عاجلا، بشأن مصروفات المدارس الخاصة، وذلك قبل بدء العام الدراسي الجديد. 

وقرر وزير التربية والتعليم إلزام مديري مديريات التربية والتعليم، بمتابعة التزام المدارس الخاصة، والمدارس الدولية التي تطبق مناهج ذات طبيعة دولية، بالرسوم الدراسية القانونية، والكثافات المقررة، وتدريس المواد القومية. 

وشدد الوزيرعلى اتخاذ الإجراءات القانونية، حيال من تثبت مخالفته لتعليمات الوزارة الصادرة في هذا الشأن. 

مصروفات المدارس الدولية مصروفات المدارس التربية والتعليم العام الدراسي الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف الزيادة الجديدة للمعاشات.. التأمينات تعلن التفاصيل

12 درجة مرة واحدة.. الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا بالتزامن مع أنباء عاصفة التنين

بعد قرارات الرئيس السيسي| موعد تطبيق زيادة الأجور والمعاشات والحوافز رسميا

قائد ليفربول: ما يحدث مع محمد صلاح أمر غير عادل

الدولار رسميا الآن|مفاجأة في سعر الأخضر بعد ساعات من تنفيذ قرار الحكومة

الجرام بـ 1,860| هزة قوية تضرب أسعار الذهب

400 جنيه|الذهب في انتظار قرار الحكومة ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

راجعة لأيام زمان| أسعار اللحوم مفاجأة في الأسواق والهبوط يتخطى 100 جنيه

ترشيحاتنا

سر رفض تكريم عبلة كامل بالمهرجانات.. محمد رياض وأمير رمسيس يجيبان

فلوسي فين؟.. مش هلعب معاكم| هل تخلى زيزو عن الزمالك؟.. مصدر يكشف التفاصيل

في اليوم العالمي لسلامة المرضى.. 3 طرق طبيعية وفعالة لتقوية المناعة

أسرع 20 لاعبًا بالعالم| نجم المنتخب ينافس مبابي في قائمة أبطال العالم.. وصدمة لـ محمد صلاح

تسونامي الأزمات يضرب الأهلي.. مشكلة دوري السوبر ومشاركات الدوليين والشحات يغيب مباراتين

زعيم كوريا الشمالية يغادر روسيا بعد زيارة استمرت 6 أيام.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسبّب أمراضًا.. جمعية أمريكية تحذر من أحد أنواع حلاوة المولد

بعد قرارات الرئيس السيسي| موعد تطبيق زيادة الأجور والمعاشات والحوافز رسميا

محمد فراج وبسنت شوقي «كابل جديد».. بدأت شرارة الحب في تحت السيطرة

ماجي بو غصن بنفس فستان سلمي أبو ضيف تثير الجدل بالسوشيال ميديا|شاهد

فيديو

والداى انفصلا وعمرى يومين وتأخرت فى الكلام 8 سنوات.. مأساة حورية فرغلى

متتكلمش عشان متتهزأش.. كواليس خناقة مصطفى قمر بسبب فيلم أولاد حريم كريم

لحظة عقد قران محمود حجازى على فتاة أمريكية.. فيديو

زيادة المرتبات والمعاشات.. 8 قرارات من الرئيس السيسي لتحسين معيشة المواطنين «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

اﻟﻤﺰﻳﺪ