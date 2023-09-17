قرار عاجل بشأن نسب زيادة مصروفات المدارس الدولية في العام الدراسي الجديد

حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارها النهائي بشأن زيادة مصروفات المدارس الدولية في العام الدراسي الجديد 2023 / 2024 .

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تنفيذ نسبة الزيادة السنوية للمدارس الدولية وفقا للشرائح التالية :

- الدارس التي تبدأ مصروفاتها من 30 ألف جنيه وتقل عن 50 ألف جنيه : نسبة الزيادة 10%

- المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 50 ألف جنيع وتقل عن 80 ألف جنيه : نسبة الزيادة 8 %

- المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 80 ألف جنيه وتقل عن 120 ألف جنيه : نسبة الزيادة 7 %

-المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 120 ألف جنيه وتقل عن 200 ألف جنيه : نسبة الزيادة 6%

-المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 200 ألف جنيه فأكثر : نسبة الزيادة 5%

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : تكون تطبيق الزيتدة لمصروفات التعليم للعام الدراسي 2023 / 2024 على مصروفات تعليم العام الدراسي 2022 / 2023 وفقا للشرائح السابقة مع التأكيد على عدك الجمع بين الزيادة المقررة بالشريحة ونتيجة البحث المالي لتسوية العجز بميزانية التعليم ، فيتم احتساب ايهما اكبر

وشددت وزارة التربية والتعليم على أجهزة التوجيه المالي والاداري بالادارات التعليمية سرعة اعداد نشرات المصروفات لإعلانها في المدارس قبل بداية العام الدراسي وفقا لما سبق ذكره

وكان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أصدر قرارا عاجلا، بشأن مصروفات المدارس الخاصة، وذلك قبل بدء العام الدراسي الجديد.

وقرر وزير التربية والتعليم إلزام مديري مديريات التربية والتعليم، بمتابعة التزام المدارس الخاصة، والمدارس الدولية التي تطبق مناهج ذات طبيعة دولية، بالرسوم الدراسية القانونية، والكثافات المقررة، وتدريس المواد القومية.

وشدد الوزيرعلى اتخاذ الإجراءات القانونية، حيال من تثبت مخالفته لتعليمات الوزارة الصادرة في هذا الشأن.