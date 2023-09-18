نجم عالمي ومبلغ ضخم.. تركي آل الشيخ يعلن دعم فيلم "أولاد رزق 3"

قال المستشار تركي آل الشيخ: “اعتمدت دعم فيلم (ولاد رزق الجزء الثالث) للنجم أحمد عز، ومجموعة من الفنانين النجوم وإخراج طارق العريان”.

وأضاف خلال حواره ببرنامج “الحكاية” المذاع عبر فضائية “mbc masr”: “سنمول فى الفيلم كموسم رياض مبلغ كبير جدا مقابل أنه يتم صرف هذا المبلغ فى رفع جودة الإنتاج والمشاهد وتصوير جزء من الفيلم فى البلويفارد، وسنخصصه كام يوم لهذا الفيلم” والاستعانة بنجم عالمي للمشاركة في الفيلم".

وأضاف "تركي" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن 80% من الأشخاص يتكلمون عن عمرو أديب، قائلا "أنا هقولها على الملأ .. عمرو أديب أنت شخص مجتهد .. مذيع متفوق ورائع وناجح وشاطر .. لكن جزء من نجاحك صناعة سعودية".

ليرد عمرو أديب: "أغلب عمري وانا بشتغل في محطات سعودية .. اشتغلت ١٥ أو ١٤ سنة في اربيد .. وحاليا اشتغلت ٥ سنين في قنوات إم بي سي مصر وليا الفخر في كده".