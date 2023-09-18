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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ترامب بـ"عيد رأس السنة العبرية": اليهود الأمريكيون صوتوا لتدمير واشنطن وإسرائيل

دونالد ترامب
دونالد ترامب

احتفل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الأحد، بعيد رأس السنة اليهودية برسالة إلى اليهود الأمريكيين اتهمهم فيها بالتصويت لتدمير أمريكا وإسرائيل من خلال دعم خليفته جو بايدن في السباق الأخير إلى البيت الأبيض.

في منشور له على منصة التواصل الاجتماعي Truth Social، شارك ترامب منشورا من منصة "JEXIT" وهي مجموعة ضغط مناهضة للديمقراطيين، وقال "مجرد تذكير سريع اليهود الليبراليين صوتوا لتدمير أمريكا وإسرائيل لأنهم يؤمنون بالروايات الكاذبة".

وأضاف "دعونا نأمل أن تكون قد تعلمت من خطأك وأن تتخذ خيارات أفضل للمضي قدمًا!" وواصل "سنة جديدة سعيدة!"

كما ذكرهم في الرسالة بنقل السفارة الأمريكية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس المحتلة، مضيفًا: “لم يكن لدى أي رئيس أمريكي آخر الجرأة للقيام بذلك”.

كما أشار المنشور إلى اعتراف ترامب بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان وعلى المستوطنات في الضفة الغربية.

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