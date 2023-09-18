احذر.. تناول اللب بهذه الكمية يصيبك بمرض خطير

اللب واحد من أفضل الأشياء التي يمكن أن تنظم المزاج بما أنه يمكنك أن تأكله جنبا إلى جنب مع فيلمك المفضل، ولكن يجب أن يكون الجميع حذرا عند أكل اللب، لأنه ليس من الضروري أن يأكله الكثير منه، لأنه يحتوي على الدهون المشبعة، التي تسبب الكثير من الضرر للجسم.

أضرار تناول اللب بكثرة

بعض أنواع اللب يتم استخراجها من بذور زهور عباد الشمس ثم يشوي حتى يجهز للأكل، ولكن كمية مفرطة منها يضر بالجسم، أي:

أن اللب يحتوي على الدهون المشبعة، فإن الإفراط في الأكل يعرض الجسم للسمنة وما يتصل به من أمراض، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري.

كما تناول اللب بكثرة يؤثر على الكبد، وهذا المرض هو نتيجة للسمنة المفرطة، لأن الكبد لا يمكن أن يتصدى لجزء كبير من السموم.

وقد يسبب تناول اللب بكثرة قرحة معدة أو أن يعاني من غثيان، لذا يجب على الجميع أن يأكلوا اللب بكميات معقولة.