وفاة والدة إسلام إبراهيم .. تفاصيل

أعلن الفنان الشاب إسلام إبراهيم عن وفاة والدته ، وذلك عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

وقال اسلام ابراهيم : أمي في ذمة الله إنا لله وإنا إليه راجعون " يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّة فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتي" والَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجعون البقاء لله والدوام لله.. لله ما أعطى و لله ما أخذ و كل شيء عنده بأجل مسمى.

وكان قد تحدث الفنان إسلام إبراهيم عن صدمة رحيل صديقه الفنان مصطفى درويش ، والذى رحل عن عالمنا فى شهر مايو الماضى.

وقال إسلام إبراهيم فى تصريحات خاصة لعدسة صدى البلد :" مصطفى درويش سايب اثر كبير فى حياة جمهوره وكل المقربين".

وأضاف إسلام إبراهيم فى تصريحاته :" أكبر خسارة ممكن حد يتعرضلها خسارته لصديق عزيز ، ومصطفى خسارة كبيرة ليا ولكل الناس".