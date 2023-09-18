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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

انهيار زوجة الفنان أشرف مصيلحي أثناء تشييع جثمانه.. فيديو

صدى البلد

انهارت المخرجة منال الصيفي زوجة الفنان أشرف مصيلحي أثناء تشييع جثمانه عقب صلاة الظهر اليوم من مسجد المشير طنطاوي.

وشيعت منذ قليل جنازة الفنان أشرف مصيلحي، إلى مثواه الأخير بعد صلاة الجنازة عليه في مسجد المشير طنطاوي.

وودع الحضور الفنان أشرف مصيلحي بالدموع، وسط تواجد عدد من نجوم الفن والأصدقاء، ومنهم ماجدة زكى، ونهال عنبر وحمادة هلال ولبلبة وإلهام شاهين وأحمد سعيد عبد الغني وأسامة منير.

كما تواجد الفنان يوسف الشريف وزوجته، والدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين وماجد المصري وسلوى محمد علي وأحمد الشامي والمخرج خالد جلال.

وتوفي مساء أمس الأحد الفنان أشرف مصيلحي، وذلك بعد صراع طويل مع مرض سرطان المخ، وذلك عن عمر يناهز الـ49 عاما.

https://youtube.com/shorts/3d64yHSGRBU?si=WI_p5ggpvzc6dtIa

 

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