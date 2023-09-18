الكويت .. هجوم إلكتروني واسع يضرب وزارة المالية

أعلنت وزارة المالية في دولة الكويت، اليوم الاثنين، تعرضها لهجوم إلكتروني واسع النطاق وذلك عبر فيروس من جهة مجهولة، مشيرةً إلى أنها فعلت أنظمة وإجراءات الحماية على الفور.

وقالت الوزارة في بيان لها: "﻿تعلن وزارة المالية أن أحد أنظمتها قد تعرض لمحاولة اختراق عبر فيروس فجر اليوم، وتم تفعيل أنظمة وإجراءات الحماية وفك ترابط الأنظمة، وجارٍ تقييم مستوى محاولة الاختراق".

وأضاف البيان: " تؤكد الوزارة أن إجراءات تحويل الرواتب لن تتأثر بهذا الاختراق، فالأنظمة المالية للحكومة مفصولة، والعمل في الوزارة يسير بشكل طبيعي".

وخلص البيان بالقول إن "الوزارة تواصلت مع المركز الوطني للأمن السيبراني لاطلاعهم على آخر المستجدات".