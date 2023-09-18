أخبار الفن.. 20 مشروعا في الجونة السينمائي وجائزة مالية 15000 دولار أمريكي.. وفاة والدة إسلام إبراهيم

نشر قسم الفن عدد من الأخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية ..

كشف مهرجان الجونة السينمائي خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل دورته السادسة، التي تقام في الفترة من ١٣ إلى ٢٠ أكتوبر، عن اختيار 20 مشروعا بتمثيل من ثمانية دول عربية مختلقة في منطلق الجونة السينمائي منهم 13 مشروعًا في مرحلة التطوير تضم سبعة مشروعات روائية طويلة، وستة مشروعات وثائقية طويلة، بالإضافة إلى سبعة أفلام في مراحل ما بعد الإنتاج تضم فيلمين روائيين طويلين، وخمسة أفلام وثائقية طويلة.

المشروعات المختارة في مرحلة التطوير:

مشروعات أفلام روائية طويلة:

«حكاية ريشة وسمكة» إخراج أحمد الهواري (مصر(

«آسا سمكة في حوض» إخراج داليا نمليش (لبنان(

«إلدورادو» إخراج علاء الدين الجمّ (المغرب، فرنسا، ايطاليا)

«بنت الريح» إخراج مفيدة فضيلة (تونس)

«بيت بيروت» إخراج جورج بيتر بربري (لبنان)

«أشباح الحوت» إخراج أحمد محمود (السودان)

«يمّي» إخراج هند بوجمعة (تونس، بلچيكا، فرنسا)

أعلن الفنان الشاب إسلام إبراهيم عن وفاة والدته ، وذلك عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

وقال اسلام ابراهيم : أمي في ذمة الله إنا لله وإنا إليه راجعون " يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّة فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتي" والَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجعون البقاء لله والدوام لله.. لله ما أعطى و لله ما أخذ و كل شيء عنده بأجل مسمى.

كشف مهرجان الجونة السينمائى عن قائمة الأفلام المشاركة في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة والتى تعرض فى دورته السادسة المقرر إقامتها في الفترة ما بين 13 - 20 أكتوبر والتى وصل عددها 14 فيلما وهي:

آل شنب

تدور قصته حول ليلى، امرأة ثلاثينية تعاني من تحكم والدتها في حياتها. يموت فجأة أحد أفراد العائلة مما يجبر ليلى ووالدتها على الذهاب إلى الإسكندرية لتقديم واجب العزاء. خلال أيام الحداد الثلاثة، وفي وجود العائلة الضخمة التي تتكون من أربع عمّات وأولادهن وأحفادهن تحدث الكثير من المفارقات المضحكة.



بيردلاند “أرض الطيور”

تدور قصته حول لينا، مراهقة من عائلة ثرية، تعيش بالقرب من غابة طنجة الغنية بالطيور. بينما تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لالتقاط الحياة اليومية، تعد جدتها حفل زفاف لأحد أقاربها، تطل من خلفه مؤامرة ضد منزلهم في الغابة.

تشريح سقوط

والتى تدور قصته حول ساندرا، كاتبة ألمانية تعيش مع زوجها صامويل وابنهما دانيال المصاب بعمى جزئي، في بيت جبلي واقع في جبال الألب الفرنسية. عندما يموت الزوج في ظروف غامضة، يصعب على التحقيقات تحديد ما إذا كانت وفاته انتحاراً أم حادث مفتعل.