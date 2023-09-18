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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

20 مشروعا في الجونة السينمائي وجائزة مالية 15000 دولار أمريكي.. تفاصيل

صدى البلد

كشف مهرجان الجونة السينمائي خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل دورته السادسة، التي تقام في الفترة من ١٣ إلى ٢٠ أكتوبر، عن اختيار 20 مشروعا بتمثيل من ثمانية دول عربية مختلقة في منطلق الجونة السينمائي منهم 13 مشروعًا في مرحلة التطوير تضم سبعة مشروعات روائية طويلة، وستة مشروعات وثائقية طويلة، بالإضافة إلى سبعة أفلام في مراحل ما بعد الإنتاج تضم فيلمين روائيين طويلين، وخمسة أفلام وثائقية طويلة.

 

المشروعات المختارة في مرحلة التطوير:


مشروعات أفلام روائية طويلة:

 

«حكاية ريشة وسمكة» إخراج أحمد الهواري (مصر(

«آسا سمكة في حوض» إخراج داليا نمليش (لبنان(

«إلدورادو» إخراج علاء الدين الجمّ (المغرب، فرنسا، ايطاليا)

«بنت الريح» إخراج مفيدة فضيلة (تونس)

«بيت بيروت» إخراج جورج بيتر بربري (لبنان)

«أشباح الحوت» إخراج أحمد محمود (السودان)

«يمّي» إخراج هند بوجمعة (تونس، بلچيكا، فرنسا)

 

مشروعات أفلام وثائقية طويلة:

 

«كروكودوبوليس» إخراج عمر منجونة (مصر، جنوب إفريقيا، الولايات المتحدة، ألمانيا)

«باسم صفية» إخراج صفية كساس (بلجيكا، فرنسا)

«اختيارات ألبير الأربعة» إخراج هالة جلال (مصر)

«ذي بيتش بويز» إخراج ديما الحر (لبنان)

«سرقة النار» إخراج عامر الشوملي (فلسطين، كندا، فرنسا)

مشروع وثائقي يمني


الأفلام المختارة في مرحلة ما بعد الإنتاج:


أفلام روائية طويلة:

 

«رجع الربيع يضحك» إخراج نهى عادل (مصر)

«تونس - جربة» إخراج أمل جيلاتي (تونس، فرنسا)


أفلام وثائقية طويلة:

«أرض البنات» إخراج ندى رياض وأيمن الأمير (مصر، فرنسا، الدنمارك، السعودية)

«لم تكن وحيدة» إخراج حسين الأسدي (العراق)

«الرجل الأخير» إخراج محمد صلاح (مصر، كندا)

«مُعلّق» إخراج ميريام الحاج (لبنان، فرنسا، الولايات المتحدة)

«السودان: حينما تتداعى القصيدة» إخراج هند المدب (تونس، فرنسا)


وتقدم إلى ملتقى الجونة السينمائي 160 مشروعا تم اختيار 20 منهم فقط،  ومن المقرر  أن يقدم المخرجون والمنتجون مشروعاتهم وأفلامهم، إلى منتجين ومؤسسات مانحة وموزعين وبائعي أفلام ومبرمجي مهرجانات للحصول على استشارتهم الفنية.

 

هذا بالإضافة إلى عقد لقاءات فردية، بين صناع الأفلام وخبراء الصناعة والمستشارين، لتطوير السيناريوهات أو نسخ الأفلام قيد الإنجاز، بغرض تعزيز فرص التعاون الإقليمي والدولي.


يحصل المشروع الفائز في مرحلة التطوير والفيلم الفائز في مرحلة ما بعد الإنتاج، على شهادة منصة الجونة السينمائية، وجائزة مالية قدرها 15000 دولار أمريكي لكل واحد منهما كما تُقدم بعض الجوائز الإضافية المهنية والمالية، من خلال الشراكات مع المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية.

 


مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة أفلام متنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل بين الثقافات من خلال الفن السابع، وربط صناع الأفلام من المنطقة العربية بنظرائهم الدوليين تعزيزًا لروح التعاون وتشجيعًا للتبادل الثقافي. إضافة إلى هذا كله، يلتزم المهرجان باكتشاف المواهب السينمائية الجديدة بهدف تطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة الجونة السينمائية التي تتكون من منطلق الجونة السينمائي، وجسر الجونة السينمائي اللذين يتيحان فرص التعلم والمشاركة.

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