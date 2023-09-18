لهؤلاء بدون فوائد .. بنك ناصر يقدم قرض الزواج بتسهيلات كبيرة

يقدم بنك ناصر الاجتماعي عددا من الخدمات والتسهيلات المصرفية لخدمة المجتمع المصري، كما يقدم قرض الزواج للأسر، كنوع من الحماية الاجتماعية، و لسداد متطلبات الأسرة المادية بالعديد من التسهيلات، حيث يقدم البنك قرض الزواج بدون فوائد، بحد أقصى خمســــة آلاف جنيه على قسيمــــة الزواج التى لم يمر عليها سبع سنوات وذلك للعاملين بالحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمـــال العـــام.

ويستعرض "صدى البلد" تفاصيل قرض الزواج من بنك ناصر الاجتماعي، وفقا لما نشرته وزارة التضامن على موقعها الإلكتروني.

مستندات الحصول على قرض الزواج



قسيمه زواج بحد أقصى 7 سنـــــــوات .

مفردات مــــــرتب .

إيصال غاز كهــــــــرباء أو تليفون حـــــديث .

(2) صورة بطاقـــــــــــة .

الـــرقم التأمينــــــــــي مطبــــــــوع .

تعهـــد بتحــــويل المــــرتب .

ضامن حكومـــــــــــي بنفـــــس الأوراق للمتقــــــــدم (بدون قسيمـــــة الـــــزواج) .

أن يكـــــــون عنـــــوان البطاقـــــة مطابق لعنــــوان إيصـــــال المـــرافق .

اجراءات الحصول على قرض الزواج



تقـــــديم الأ​وراق لأقرب فرع للعميـــــل.

يتم مراجعــــــة الأوراق من قبل الفــــرع للتأكــــد من صحتهـــا.

يتـــم الصــــــرف بعـــدها.

