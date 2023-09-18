عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

لهؤلاء بدون فوائد .. بنك ناصر يقدم قرض الزواج بتسهيلات كبيرة

صدى البلد

يقدم بنك ناصر الاجتماعي عددا من الخدمات والتسهيلات المصرفية لخدمة المجتمع المصري، كما يقدم قرض الزواج للأسر، كنوع من الحماية الاجتماعية، و لسداد متطلبات الأسرة المادية بالعديد من التسهيلات، حيث يقدم البنك قرض الزواج بدون فوائد، بحد أقصى خمســــة آلاف جنيه على قسيمــــة الزواج التى لم يمر عليها سبع سنوات وذلك للعاملين  بالحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمـــال العـــام.

 

ويستعرض "صدى البلد" تفاصيل قرض الزواج من بنك ناصر الاجتماعي، وفقا لما نشرته وزارة التضامن على موقعها الإلكتروني.

 

مستندات الحصول على قرض الزواج


قسيمه زواج بحد أقصى 7 سنـــــــوات .

مفردات مــــــرتب  .

إيصال غاز كهــــــــرباء أو تليفون حـــــديث .

(2) صورة بطاقـــــــــــة .

الـــرقم التأمينــــــــــي مطبــــــــوع .

تعهـــد بتحــــويل المــــرتب .

ضامن حكومـــــــــــي بنفـــــس الأوراق للمتقــــــــدم (بدون قسيمـــــة الـــــزواج) .

أن يكـــــــون عنـــــوان البطاقـــــة مطابق لعنــــوان إيصـــــال المـــرافق .

 

اجراءات الحصول على قرض الزواج


تقـــــديم الأ​وراق لأقرب فرع للعميـــــل.

يتم مراجعــــــة الأوراق من قبل الفــــرع للتأكــــد من صحتهـــا.

يتـــم الصــــــرف بعـــدها.
 

الحصول على قرض الحماية الاجتماعية الرقم التاميني بدون فوائد بنك ناصر الاجتماعي بنك ناصر قرض الزواج من بنك ناصر قرض الزواج قسيمة زواج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأجيل الدراسة وإجازات مفتوحة.. حقيقة ضرب عاصفة التنين لمصر وتهديدها بخسائر كارثية

بعد قفزة جنونية إلى 140 جنيها| تراجع سعر البيض والكرتونة بهذا الرقم

مبلغ مش كبير.. تعرف على تكلفة تغيير عداد الكهرباء

موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسمياً.. ما فائدة وجود توقيتين وكيف استفادت الدولة؟

600 جنيه| هزة قوية تضرب أسعار الذهب قبل قرار الحكومة المرتقب وعيار21 مفاجأة

“شاي” و"خناقة"| ماذا يحدث في الأهلي؟.. الشناوي وعاشور حديث الساعة.. أزمة دوري السوبر.. وراع جديد

نقل جلسات مستأنف العياط من الجيزة الابتدائية للمحكمة الجزئية

عاصفة التنين والسيول| الأرصاد تفجر مفاجأة الساعات المقبلة وهذا ما يحدث بالخريف

ترشيحاتنا

قدمت تنازلات.. ضحية الابتزاز تكشف كواليس تهديدها بفيديوهات وصور خاصة

هل يتم إلغاء خانة الديانة من بطاقات الرقم القومي؟.. وزير العدل يكشف مفاجأة: “إيه اللي هيحصل؟”

عقوبات جديدة وإطلاق سراح المعتقلين .. تفاصيل صفقة إيران وأمريكا

بحضور النخبة .. السفير التركي بالقاهرة يحتفل بالذكرى 500 لتأسيس السلك الدبلوماسي|صور

اتحاد الكرة يحسم موقف الزمالك من المشاركة ببطولة سوبر الأبطال

بقوة 6.4 ريختر.. زلزال عنيف يضرب اليابان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عرض الأفلام بالتزامن في القاهرة.. تفاصيل الدورة 6 من مهرجان الجونة

مأساة 6 شباب.. تطوعوا أسبوعا لإنقاذ الضحايا فابتلعتهم درنة الليبية

طريقة عمل شعيرية بالبشاميل| جديدة وغير تقليدية

توقف عنها فورا| 5 أسباب وراء عدم انخفاض نسبة السكر في الدم

فيديو

600 جنيه .. هزة قوية تضرب أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

هل يتم تأجيل الدراسة؟.. حقيقة ضرب عاصفة التنين لمصر خلال الأيام القادمة

مؤسسة أبو العينين الاجتماعية تعلن تأييد السيسي لفترة رئاسية مقبلة

طفلة تبكي فوق قبر أمها بليبيا.. حقيقة فيديو منتشر على السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

مازن إسلام

الصحافة واللغة الصينية: قصة نجاح مستوحاة من طريق الحرير

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ