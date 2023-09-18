جامعة السويس تحقق مراكز متقدمة بمنافسات أسبوع الشباب

استطاعت جامعة السويس أن تحقق مراكز متقدمة ضمن منافسات أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الذي استضافه جامعة حلوان خلال الفترة من ٨ الى ١٤ سبتمبر الجاري، برعاية أ.د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

استطاعت بعثة الجامعة أن تحصد إجمالي 8 ميداليات متنوعة بواقع 1 ذهبية و 6 ميداليات فضية وبرونزية واحدة على النحو التالي:

النشاط الاجتماعي :



اولا حصول الجامعة على المركز الأول بمسابقة زيارة المؤسسات الاجتماعية والطلاب المشاركين في الزياره هم :



١- الطالبة سارة جمعة ( كلية الطب البشري )

٢- الطالبة بسنت نصر ( كلية الطب البشري )

٣- الطالب عبد الرحمن خالد ( كلية الحاسبات والمعلومات)

٤- الطالب محمد سيد ( المعهد الفني للتمريض).

ثانيا حصول الطالب محمد سيد محمد" المعهد الفني للتمريض" بالمركز الثاني في مسابقة القوافل الطبية الذي قام بحملة توعية بمرض القدم السكري.

-الطالبة ساره طبيبة القوافل بتجهيز بعض الهدايا البسيطه للأطفال المرضى بامكانيتهم الشخصيه والتي احدثت حالة من البهجه بين المرضى.

▪︎ النشاط الثقافي: في مسابقة المراسل الصحفي حصل الطالب

هشام سلطان مختار كليه الاعلام على الميدالية الفضية.

▪︎النشاط الفني معرض الفنون التشكيلية

٤ فضيات وبرونزية واحدة للطلاب:

تقى ايمن درويش

عمر سعد عبداللطيف

كليه التربية تحت إشراف د. أسماء شاهين رئيس قسم التربية الفنية بالكلية.

وبهذه المناسبة وجه الدكتور علي حسين عطا رئيس جامعة السويس التهنئة للطلاب الفائزين معربا عن سعادته بهذه المراكز المتقدمة في ظل هذه المنافسات القوية بين ذلك العدد الكبير من المشاركين من مختلف الجامعات والمعاهد العليا.

كما أكد رئيس جامعة السويس على أن بعثة الجامعة بأكملها كانت واجهةً مشرفةً لإسم جامعة السويس، حيث تركوا أثرا ايجابيًا في مختلف المنافسات التي خاضها أعضاء البعثة، ووجه سيادته التحية لجميع أعضاء وفد جامعة السويس مشيرا إلى أن شرف تمثيل الجامعة في هذا المحفل الكبير يعد أمرا عظيم القدر ويستحق كل تقدير.

وفي ختام تصريحاته وجه "عطا" التحية أيضا لهيئة الاشراف على البعثة برئاسة د. محمد الإمام وكيل كلية التربية الرياضية ومنسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، أ. جيهان وحيد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب وكافة الزملاء العاملين بالإدارة أعضاء الجهاز المشرف على فوج الجامعة.