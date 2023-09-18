على غرار "سوما العاشق".. بثينة توكل تحذر الفتيات من بعض طلاب الجامعة

خصصت الإعلامية بثينة توكل، مقدمة برنامج “أهلا بالستات”، المذاع عبر قناة “إم بي سي مصر”، مساء اليوم الاثنين، فقرة عن أنواع الطلاب في الجامعات المصرية، محذرة من الطالب الذي يعرف بـ"سوما العاشق".

من جانبها كشفت الإعلامية بثينة توكل، تفاصيل عن نوع من أنواع الطلاب في الجامعة والذي يعرف سومة العاشقة، مشيرة إلى أنه يعيش في كوكب آخر، وفي قصص حب مختلفة وكثيرة، وهدفه الأساسي كثرة العلاقات، معلقة “بيكون حافظ كل الاغاني الرومانسية وكل الاسطوانات”.

وأضافت الإعلامية “أن من ضمن أنواع الطلاب في الجامعة الطالب الدحيح، وده بيكون موجود في أول صف ولابس نظارة ومركز في كل المحاضرات، وبيكون معاه كل الكتب وكل تفاصيل المحاضرات، والطالب الدحيح بيكون نوعين نوع طيب متعاون، ونوه اخر خبيث، وغير طيب ويحتفظ بكل شيء لنفسه”.



وخلال الفقرة عرضت الإعلامية بثينة توكل، تقريرا مصورا مع المواطنين في الشارع، رصد ردود أفعالهم عن أنواع الطلاب في الجامعة.

