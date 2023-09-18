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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الرعاية الصحية : منح دراسية للعاملين بالهيئة في سنغافورة لتطوير الكوادر الطبية

صدى البلد

ذكرت الهيئة العامة للرعاية الصحية أنه تم منح دراسية ممولة بالكامل للعاملين بالهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل بدولة سنغافورة.


وأوضحت الهيئة - في بيان اليوم الاثنين - أن هذا الإجراء يهدف إلى تمكين الكوادر الصحية بالهيئة من الاستفادة من تجربة سنغافورة في مجال تقديم الخدمات الصحية المتقدمة، وتطوير مهاراتهم ومعرفتهم في هذا الصدد.


وقال رئيس الهيئة الدكتور أحمد السبكي إن المنح الدراسية لعاملي الهيئة لدولة سنغافورة تشمل مجالات متعددة أهمها مجال الأمن الصحي الحضري والمجتمعي Urban Health Security، وإدارة الخدمات الصحية والإكلينيكية Healthcare Management.


وأضاف أن سنغافورة تقدم فرصة للكوادر الصحية لاكتساب خبرات متقدمة في أرقى المؤسسات الدولية، مؤكدًا أن التأهيل العلمي المستمر للعاملين بهيئة الرعاية عقيدة راسخة في دستور عملها تقودها للتميز على المستوى الدولي وتعزيز تحقيق رؤيتها الاستراتيجية.


وأوضح أن الاهتمام بالاستثمار في البشر وتنمية المهارات وتوفير بيئة عمل جاذبة ركيزة أساسية من ركائز تعزيز تحقيق النهضة الشاملة للدولة المصرية، واختصار الوقت لتحقيق التنمية المنشودة.
وأكد أهمية تعزيز التعاون بين مصر وسنغافورة في مجال الرعاية الصحية؛ للمساهمة في تطوير الرعاية الصحية والقدرات للكوادر الصحية، لافتًا إلى دور مصر كوجهة عالمية رائدة في مجال الرعاية الصحية والاستثمار.


وتابع أن هذا التعاون يسهم في استمرار التطوير والارتقاء بجودة الرعاية الصحية في مصر، وتعزيز التطور التقني والعلمي في هذا المجال، لافتًا إلى أن ذلك يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون الدولي بمجال الرعاية الصحية وتبادل الخبرات لتحقيق الرفاهية والتقدم الصحي للمجتمعين المصري والسنغافوري.


وأشار إلى الفرص الواعدة التي يمكن أن تتاح للتعاون بين البلدين في إطار ما أتاحته منظومة التأمين الصحي الشامل من فرص استثمارية واعدة في هذا المجال، مؤكدًا الالتزام بتعزيز التعاون الدولي في قطاع الرعاية الصحية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الدول الأخرى.


وقال "سنواصل العمل على تعزيز الرعاية الصحية في مصر من خلال تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات والمعرفة"، مؤكدًا أن هيئة الرعاية تولي اهتمامًا كبيرًا بالتطوير والارتقاء المستمر بالكوادر الصحية من خلال التدريب والتعليم الطبي المستمر؛ لتوفير بيئة عمل جاذبة لمقدمي الخدمة الصحية، وإعداد وتطوير القيادات للمستقبل.


ولفت إلى أن الاستثمار في العنصر البشري يعد من الأسس الاستراتيجية والرئيسية بنظم الرعاية الصحية، ويلعب دورا مهمًا وحيويًا في تعزيز تحقيق التغطية الصحية الشاملة لتصبح حقيقة ملموسة في واقعنا.


وأضاف أن دستور عمل الهيئة التطوير المستمر وتسعى لاستقطاب الكوادر الصحية لنرتقي أكثر فأكثر بمستويات الرعاية الصحية، لافتا إلى أنها تعمل جاهدة على توفير منح وبعثات دراسية بمختلف التخصصات الطبية والإدارية داخل الدولة وخارجها، مع توفير برامج التدريب والتعليم المستمر.


ويأتي ذلك في إطار لقاء رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، وسفير دولة سنغافورة لدى القاهرة دومينيك جوه، حيث بحثا فرص تبادل الخبرات وسبل تعزيز التعاون الواعدة بين البلدين.


 الجانبان ناقشا - خلال اللقاء - سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في قطاع الرعاية الصحية بين البلدين، وأبرزها في مجالات الرعاية الطبية المتقدمة وتطوير الكوادر الصحية، وفرص التعاون في تطبيق الذكاء الاصطناعي والحلول التكنولوجية المبتكرة في قطاع الرعاية الصحية.

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