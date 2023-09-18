محافظ الفيوم: القضية السكانية تحتاج لتضافر كافة الجهود للسيطرة عليها

قال محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري إن القضية السكانية هي قضية وعي تحتاج لفهم جميع جوانبها وتضافر جهود كافة الأفراد والمؤسسات للسيطرة عليها، وتوضيح المفاهيم المغلوطة حول هذه القضية.

جاء ذلك خلال فعاليات الندوة التثقيفية التي نظمها المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر بعنوان (الشراكة مع علماء الدين من أجل تحقيق رؤية مصر في التنمية المستدامة 2030) للقيادات الدينية وواضعي السياسات والمعلمين ومقدمي الخدمات وأئمة الأوقاف ووعاظ وواعظات الأزهر الشريف، وذلك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان بالقاهرة؛ لمناقشة كتابي (التربية السكانية - تنظيم الأسرة وآراء أئمة الفقه المعاصرين).

وأضاف الأنصاري أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائمًا ما يؤكد أن هذه القضية تمس جميع أطياف المجتمع، وأن كل جهة لها دور منوط بها، وكل فرد يجب أن يكون مساندًا للدولة في جهودها الدؤوبة لمجابهة هذه المشكلة.

وأوضح أن معدل نمو الدولة يجب أن يكون أسرع من معدل نمو السكان حتى يشعر المواطن بنتائج وثمار التنمية، لافتًا إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في رفع كفاءة البنية التحتية وبناء الإنسان، والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن من خلال مبادرة (حياة كريمة).

وتابع أن تكلفة المشروعات الجاري تنفيذها بمركزي إطسا ويوسف الصديق ضمن المرحلة الأولى للمبادرة تجاوزت الـ20 مليار جنيه، وهو مبلغ يفوق بكثير ما تم إنفاقه من استثمارات في المحافظة بالكامل خلال العشرين عامًا الأخيرة.

من جانبه..قال رئيس جامعة الأزهر الدكتور سلامة داود إن العناية بالأسرة ليست رفاهية وإنما مهمة وطنية للحفاظ على كيان المجتمع، وحثت الشريعة الإسلامية على العناية بالمرأة وتوفير سبل الرعاية الكريمة لها.

وبدوره..قال مدير المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية الدكتور جمال أبو السرور إن الندوة تأتي تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية بضرورة الاهتمام بالقضية السكانية كحاجة ملحة للتنمية المستدامة، والارتقاء بخصائص الإنسان المصري، وإنصاف المرأة، وتوعية مواطني الحاضر وشباب المستقبل بالقضية السكانية.

وأضاف أن الندوة تهدف إلى التوعية بالقضية السكانية، ودرء المفاهيم الخاطئة حول موقف الشريعة الإسلامية الغراء من هذه القضية، وتبني وتنفيذ برامج توعوية خاصة بالقضية السكانية وتنظيم الأسرة، ونشر المعلومات الصحيحة من الناحية الطبية والشرعية بمحافظة الفيوم.

وأوضح أن توجيهات رئاسية قد صدرت بتضمين مادة التربية السكانية كمادة أكاديمية ضمن مناهج طلاب المدارس والجامعات؛ لنشر الوعي عن القضية السكانية وتنظيم الأسرة، كما أصدر الأزهر الشريف وثيقتي (التربية السكانية - تنظيم الأسرة وآراء الأئمة المعاصرين)، ووافق مجلس جامعة الأزهر على أن تضاف مادة التربية السكانية ضمن مناهج طلاب وطالبات جامعة الأزهر الشريف.

وتابع أن المحافظة قد قطعت شوطًا كبيرًا في مجابهة الزيادة السكانية، حيث انخفضت معدلات وفيات الأطفال وانخفضت نسبة الفقر، والإصابة بأمراض الأنيميا والتقزم، لكن لا زالت هناك العديد من التحديات التي تواجه المحافظة وتحتاج إلى تضافر جهود جميع أبناءها.

وعلى صعيد آخر، تابع محافظ الفيوم جاهزية المدارس للعام الدراسي الجديد (2023 - 2024) ومدى توافر المقاعد الدراسية، وآليات التنسيق مع عدد من الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، للمساهمة في تحمل جزء من المصروفات الدراسية للتلاميذ غير القادرين.

وأكد ضرورة الانتهاء من توصيل كافة المرافق، والانتهاء من جميع أعمال الصيانة العاجلة والبسيطة بالمدارس قبل بداية العام الدراسي الجديد، وسد العجز في المدرسين من خلال الاستعانة بخريجي الكليات المكلفين بالخدمة العامة، والمتطوعين، إلى جانب مدرسي الحصة.

من جانبها..استعرضت وكيل وزارة التربية والتعليم الدكتورة أماني قرني تقريرًا حول موقف تسليم الكتب الدراسية للإدارات التعليمية، والمدارس التي تحتاج إلى صيانة عاجلة.

وقالت إن عدد المدارس التي تم تنفيذ أعمال صيانة بها بلغ 44 مدرسة منها 20 مدرسة جاهزة لدخول حيز الخدمة، و19 مدرسة تم استضافة تلاميذها بمدارس بديلة لحين انتهاء أعمال الصيانة، وجاري أعمال الصيانة بـ5 مدارس أخرى، لافتة إلى رصد وزارة التربية والتعليم لمبالغ مالية لسد العجز في المعلمين بنظام الحصة، خاصة بالتعليم الابتدائي.