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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعثة الأهلي تصل سنغافورة استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية لكرة السلة

صدى البلد

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة السلة للرجال بالنادي الأهلي ، برئاسة الدكتور محمد شوقي عضو مجلس الإدارة، مطار سنغافورة منذ قليل استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية «إنتركونتننتال»، بمشاركة أندية فرانكا البرازيلي، وإيجنايت الأمريكي، وبون الألماني، وجولدن بولز الصيني، والمنامة البحريني.

واستغرقت الرحلة ما يقرب من ١٤ ساعة، حيث غادرت البعثة مطار القاهرة في الثانية صباحًا إلى مطار حمد بالعاصمة القطرية الدوحة، وانتظرت البعثة ثلاث ساعات ترانزيت، ثم استقلت الطائرة المتجهة إلى سنغافورة التي استغرقت ٨ ساعات.

تضم البعثة كلا من الدكتور محمد شوقي عضو مجلس الإدارة رئيسًا، وأوجستي بوش مديرًا فنيًّا، وأحمد الجارحي مدربًا عامًّا، ورامي الديسطي مدربًا، وطارق الغنام مدير الفريق، ووليد الخراط إداريًّا، ومحمد راغب طبيبًا، وأحمد حسن  علاجًا طبيعيًّا، ومحمد عيسى مدلكًا، وعلاء لطفي إحصاء، ومحمد عز الدين تأهيلًا بدنيًّا، ومحمد الشيحي  إعدادًا بدنيًّا.
واللاعبين: سيف سمير، نوريس كول، عمر عبادة، إيهاب أمين، مؤمن خيري، عمرو زهران، عمرو الجندي، محمد أبو النصر، مايكل فاكوادي، مروان سرحان، عمر عرابي، مصطفى كيجو، يوسف المعداوي، أحمد مهيب.

 

بعثة الفريق الأول لكرة السلة للرجال بالنادي الأهلي محمد شوقي بطولة كاس العالم للاندية فرانكا البرازيلي إيجنايت الأمريكي

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