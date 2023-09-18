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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر تقدم مئات الأطنان من المساعدات الإغاثية إلى السودان بحراً

مصر تقدم مئات الأطنان
مصر تقدم مئات الأطنان من المساعدات الإغاثية إلى السودان بحرا

علنت القوات المسلحة وصول سفينة إمداد مصرية تابعة لـ القوات البحرية، إلى ميناء بورسودان، قادمة من ميناء سفاجا بقاعدة البحر الأحمر البحرية، مُحمل عليها مئات الأطنان من المساعدات الإغاثية من مواد غذائية وإعاشية ومستلزمات طبية مقدمة من جمعية الهلال الأحمر الكويتي، وجامعة الدول العربية، وجمعية الهلال الأحمر المصري، والسفارة السودانية بمصر، وذلك لدفعها إلى المناطق الأكثر إحتياجاً بدولة السودان.

مصر تقدم مئات الأطنان من المساعدات الإغاثية إلى السودان بحراً

السودان

من جانبهم أعرب المسئولون عن تقديرهم الكامل للجهود التى تبذلها الدولة المصرية حكومةً وشعباً للتغلب على كافة الشدائد التى يواجهها الشعب السودانى.

مصر تقدم مئات الأطنان من المساعدات الإغاثية إلى السودان بحراً

القوات المسلحة

يأتى ذلك إنطلاقاً من الدور المصرى الفاعل تجاه الأشقاء، وتقديم الدعم والتضامن لهم فى مختلف المحن والأزمات، كما يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ، بتقديم كافة سبل الدعم للأشقاء السودانيين.

مصر تقدم مئات الأطنان من المساعدات الإغاثية إلى السودان بحراً
مصر تقدم مئات الأطنان من المساعدات الإغاثية إلى السودان بحراً
القوات المسلحة ميناء بورسودان بورسودان القوات البحرية السودان ميناء سفاجا قاعدة البحر الأحمر البحرية البحر الأحمر الهلال الأحمر الكويتي جامعة الدول العربية الهلال الأحمر المصري

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