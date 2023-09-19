إلغاء خانة الديانة من البطاقة.. وزير العدل يكشف مفاجأة/ فيديو جراف

الغاء الديانة من خانة البطاقة أصبحت قضية إلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي ، موضوعًا مثيرًا للجدل علي مواقع التواصل الاجتماعي مرة أخري. وفيما يبدو، هذا الموضوع لم يجذب الاهتمام فقط من الجمهور، بل أيضًا من قبل القضاء والسياسيين. وفي هذا التقرير، سنلقي نظرة عميقة على هذه القضية المثيرة ونفهم سياقها والجدل الدائر حولها.

قضية مثيرة



وتعود أزمة خانة الديانة إلى عام 2006، حيث نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان ورشة عمل لمناقشة مقترح بحذف هذه الخانة من البطاقة الشخصية. في ذلك الوقت، بدأت المناقشات حول مدى تأثير هذه الخانة على الحياة اليومية للمواطنين.



وفي عام 2013، أطلق نشطاء حملة إلكترونية على موقع "فيسبوك" تحت عنوان "حاجة تخصني.

ولمتابعة المزيد حول تداعيات إزالة خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي .. تابع الفيديو جراف التالي: