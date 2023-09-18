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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان صادم من ماكرون بشأن ارتداء العباءة في مدارس فرنسا

إيمانويل ماكرون
إيمانويل ماكرون

رحب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بتجربة الزي الموحد في بعض المدارس العامة، وسط جدل في فرنسا حول حظر ارتداء العباءة في المدارس.

وقال ماكرون إنه “يفضل تجربة الزي الموحد من أجل إثراء النقاش العام”.

وأشار إلى أن "هناك خيارا تجريبيا آخر يمكن أن يتمثل في أن يرتدي الأطفال ملابس مماثلة، مثل سروال من الجينز وقميص وسترة".

أضاف الرئيس الفرنسي: "يمكن بالتأكيد أن يكون لدينا أشياء أكثر قبولا لدى المراهقين. زي مماثل، ولكن ليس زيا موحدا قد يبدو، من وجهة نظري، أكثر قبولا وأقل صرامة قليلا من وجهة النظر التأديبية".

وفي وقت سابق، أيدت أعلى محكمة إدارية في فرنسا الحظر الذي فرضته الحكومة على الملابس التقليدية التي ترتديها بعض النساء والفتيات المسلمات في المدارس، ورفضت الشكاوى بأن الحظر تمييزي ويمكن أن يحرض على الكراهية.

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أعلنت حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون الشهر الماضي أنها ستحظر العباءة في المدارس لأنها تنتهك قواعد العلمانية في التعليم. ووفقا لما نشرته الجارديان البريطانية، تم بالفعل حظر الحجاب الإسلامي على أساس أنه يشكل إظهاراً للانتماء الديني.

ماكرون فرنسا العباءة

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