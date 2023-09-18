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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرنسا تعلن مشاركة زيلينسكي في اجتماع مجلس الأمن الدولي

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قالت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، اليوم الإثنين، إن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، سيشارك في اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا في 20 سبتمبر.

وقالت كولون،ا في مؤتمر صحفي: “سيجتمع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الأربعاء بمشاركة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي”.

وفي وقت سابق، ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، نقلاً عن أحد مساعدي قيادة مجلس الشيوخ، أنه المقرر أن يلقي الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، كلمة، أمام الكونجرس، خلال زيارته للولايات المتحدة الأسبوع المقبل.

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وحسب شبكة “سي إن إن”، قال المسؤول الذي لم يذكر اسمه، إن "زيلينسكي يعتزم التحدث إلى أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي خلال زيارته إلى الكابيتول هيل".

بدورها، أشارت وكالة “بلومبرج” للأنباء، نقلاً عن مصدر، إلى أن زيلينسكي سيتحدث إلى أعضاء مجلس الشيوخ على خلفية خطط ممثلي الحزب الجمهوري في مجلس النواب لمنع طلب الإدارة في واشنطن الحصول على 24 مليار دولار إضافية لمساعدة أوكرانيا.

زيلينسكي الرئيس الأوكراني مجلس الأمن الدولي الخارجية الفرنسية فرنسا

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