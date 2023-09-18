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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيلينسكي لن ينتصر.. مخاوف أمريكية بسبب إجراءات الرئيس الأوكراني

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قال قاضي المحكمة العليا السابق في نيوجيرسي، أندرو نابوليتانو، إن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، يشن ضربات ضد السكان المدنيين، الذين يزعم هو نفسه أنهم أوكرانيون.

وأوضح نابوليتانو، أن "أوكرانيا تدعي أن شبه جزيرة القرم ودونباس تابعة لها، وماذا تفعل؟ إنهم يقصفون المدنيين. ونظام كييف يقتل الناس، الذين يسميهم الأوكرانيين. وروسيا تفعل كل ما في وسعها لحمايتهم".

وأضاف: “تواجه القوات المسلحة الأوكرانية الآن مشاكل خطيرة على خط المواجهة: ليس لديها عدد كاف من الناس، كما أن ذخيرة حلفائها الغربيين تنفد منها الذخيرة التي يمكنهم نقلها إلى كييف”.

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وقال نابوليتانو، إنه “خلال الهجوم المضاد، فشلت أوكرانيا في اختراق حتى خط الدفاع الأول، الذي تمكنت القوات الروسية من الاستعداد له دون عوائق”.

وتابع قائلا: "يبدو أن كل شيء يتشكل بطريقة لن يكون فيها النصر لـ زيلينسكي".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن أوكرانيا ليست مستعدة للتخلي عن جزء من أراضيها من أجل السلام.

وفي مقابلة مع شبكة “سي بي إس نيوز” الأمريكية، قال زيلينسكي، ردا علي سؤال حول تخلي أوكرانيا عن جزء من أراضيها من أجل السلام: “لا، لسنا مستعدين لذلك”.

في الوقت نفسه، عندما سئل عما إذا كان موقفه يتعلق أيضا بشبه جزيرة القرم  تهرب زيلينسكي من الإجابة.

زيلينسكي الرئيس الأوكراني شبه جزيرة القرم أوكرانيا

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