أستاذ تاريخ: الجيش المصري نجح في تحقيق معجزة بحرب أكتوبر أذهلت العالم

أكد الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ المعاصر، أن هناك محاولات لتزييف التاريخ، مشيرا إلى أنه أتمنى أن تكون كل الجامعات المصرية والمؤسسات أن تحتفل بالذكرى الـ 50 لانتصارات أكتوبر، والتي أثبت فيها الجيش المصري في تحقيق الانتصار واستعادة الأرض.

وقال جمال شقرة، خلال لقاء له لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، إن العالم أجمع تحدث عن حرب أكتوبر 1973، لأنه قبل تلك الحرب، أكدت المراكز العسكرية أن هناك استحالة لعبور قناة السويس، وأن الجيش المصري لا يستطيع تحقيق الانتصار.

وتابع أستاذ التاريخ المعاصر، أن الجيش المصري نجح في تحقيق معجزة بحرب أكتوبر أذهلت العالم كله، مؤكدا أن الجيش المصري نجح في كسر أنف الجيش الصهيوني الذي كان يدعي أنه الجيش الذي لا يقهر.

تحقيق الانتصار

وأشار جمال شقرة إلى أن حرب الاستنزاف كان لها دور كبير في التمهيد لحرب أكتوبر المجيدة، مؤكدا أنه بعد نكسة 5 يونيو 1967، كان هناك تخطيط استمر حتى تم تحقيق الانتصار بحرب أكتوبر 1973.