أحمد موسي ينعى شهداء القوات المسلحة.. ويؤكد: يجب انتظار البيانات الرسمية

أعرب الإعلامي أحمد موسى، تعازيه في وفاة شهداء القوات المسلحة، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين الذين كانوا على متن إحدى الناقلات المحملة بالذخائر، وتعرضت لانقلاب مفاجئ خلال إحدى الأنشطة التدريبية.

وأكد أحمد موسى أثناء تقديمه برنامج "على مسؤوليتي" على قناة “صدى البلد”، أهمية الثقة بالبيانات الرسمية الصادرة عن مؤسسات الدولة، وأنه فيما يتعلق بمثل هذه الأحداث، يجب أن ينتظر المواطن البيان الرسمي ولا يصدق الشائعات والأخبار غير المؤكدة.

وأشار إلى أن بيان المتحدث العسكري يُعتبر الحقيقة الرسمية في هذا السياق، وأن الأخبار التي تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي قد تكون مضللة وغير صحيحة، لذا يجب على المواطنين الثقة في المؤسسات الرسمية والبيانات الرسمية.