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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بمناسبة ذكرى ميلاده.. لماذا أحال مجلس نقابة الصحفيين محمد حسنين هيكل للتأديب؟

صدى البلد

في شهر أبريل عام 1953 استضافت نقابة الصحفيين مؤتمر "الصحافة العربية"، وشارك فيه قيادات الصحافة في جميع البلدان العربية، ومثل مصر في المؤتمر حسين ابوالفتح، نقيب الصحفيين، وحافظ محمود، وكيل النقابة، ومصطفي القشاشي سكرتير عام النقابة.

عقب انتهاء المؤتمر، وبينما كانت جميع الوفود العربية تلبي دعوة عشاء للسفير العراقي بالقاهرة، خرجت مجلة “آخر ساعة” صباح الأربعاء 15 ابريل 1953 بمقال لرئيس تحريرها الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل حمل عنوان "حديت صريح عن صحافة مصر".

هذا المقال لم يعجب البعض من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، واعتبروا ما تضمنه يمثل إهانة بالغة لمهنة الصحافة ونقابة الصحفيين، خاصة وأن المقال نشر قبل مغادرة الوفود العربية البلاد.

في صباح اليوم التالي مباشرة تلقي مجلس نقابة الصحفيين، 3 مذكرات من بعض أعضاء النقابة طالبوا فيها بسرعة إحالة محمد حسنين هيكل للتأديب.
مجلس النقابة برئاسة النقيب حسين ابوالفتح عقد جلسة عاجلة لمناقشة الأمر، وانتهي إلي إصدار قرار بإحالة هيكل إلي لجنة التأديب ونشر القرار في جميع الصحف.

بالطبع لم يعجب القرار الأستاذ  هيكل , فكتب مقالا آخر أشد عنفا بعنوان: "أحالوني إلي مجلس تأديب".  

يقول فيه: إن نقابة الصحفيين ـ وليس غيرها ـ يجب أن تتقدم للمسئولين بالمطالب الآتية:ـ
1ـ وقف المصروفات السرية للصحفيين إذا كانت باقية لم تلغ إلي الآن.
2ـ نشر كشوفات المصروفات السرية في كل العهود الماضية.
3ـ تأليف لجان قضائية تفحص حسابات جميع الصحف لتعرف مصادر تمويلها.
ثم قال:
إني لا أريد أن أدخل في مهاترة, بالألفاظ ولا أريد أن أتهم أحدا أو اتجني علي أحد, إنما أريد الحقيقة كاملة لأني أريد أن تبقي صحافة مصر عزيزة مجيدة علي نفس المستوي العالي الذي سجله لها طليعة من روادها وأبطالها يوم اندفعوا عزلا إلا من الإيمان لمقاومة جيوش الشر الزاحفة, ويوم استحالوا بقوة هذا الإيمان وحرارته إلي نار تحرق حصون الظلم ونور يبدد اطباق الظلام.

"إحالة هيكل للمحكمة"
 

مجلس نقابة الصحفيين ارسل قرار إحالة هيكل للتأديب إلي محكمة الاستئناف المنوط بها هذا الأمر .

دفاع هيكل تقدم بمذكرة إلي المحكمة شملت دفاعه وطالب ببطلان قرار مجلس النقابة شكلا لمخالفته قانون النقابة رقم 10 لسنة 1941 والذي يلزم مجلس النقابة بالتحقيق قبل الإحالة للتأديب وهو لم يحدث .

كما تقدم مجلس النقابة بمذكرة طالب فيها بمعاقبة هيكل تأديبيا بالعقوبات المقررة في القانون ولكن المحكمة انتهت إلي إصدار حكم ببراءة هيكل .

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