مساعد وزير الخارجية لـ"أ ش أ": تصالح المعتمر المصري ومسئول الشرطة السعودي في واقعة فيديو الحرم المكي

صرح السفير حداد الجوهري مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، بأن الوزارة، وعلى ضوء ما تم تداوله مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي من مقطع فيديو يتضمن واقعة داخل الحرم المكي الشريف بين مواطن مصري ومسئول شرطة سعودي، فقد قامت بتكليف كل من القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في جدة، والسفارة المصرية في الرياض، بسرعة التواصل مع الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة للوقوف على حقيقة ملابسات الواقعة ومتابعتها على الفور.

وأوضح مساعد وزير الخارجية - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس -أنه تم التواصل الفوري مع المواطن المصري، حيث أشار المواطن المصري إلى أنه تم احتواء الواقعة بشكل ودي، مؤكدًا ما لمسه من تقدير واحترام من جانب السلطات والشعب السعودي بما يعكس روح الأخوة والتقدير المتبادل بين الشعبين الشقيقين.

وأشار مساعد وزير الخارجية إلى أن المواطن المصري أعرب عن خالص شكره وتقديره لوزارة الخارجية المصرية على سرعة التحرك والتواصل معه، واستعدادها الكامل لتقديم أي مساعدة قنصلية لازمة، في إطار ما توليه الوزارة من رعاية دائمة لأبناء الوطن في الخارج.

