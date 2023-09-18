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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

توافق ومحبة.. أول تعليق من بن زايد على زيارة السيسي إلى الإمارات

الرئيس السيسي مع
الرئيس السيسي مع الشيخ محمد بن زايد

رحب رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأثنين، بـ الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الزيارة التي يقوم بها الأخير إلى الإمارات.

 

وقال بن زايد عبر صفحته على منصة إكس: "سعدت بلقاء أخي الرئيس عبد الفتاح السيسي في أبوظبي". 

 

وأضاف أن العلاقات الإماراتية المصرية تاريخية وراسخة، تستند إلى إرث كبير من التوافق والتضامن والمحبة.

 

وأشار إلى أن الإمارات حريصة دائماً على التشاور مع أشقائها لما فيه خير بلداننا وشعوبنا، واستقرار المنطقة وتنميتها.

وفي وقت سابق من اليوم، صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيسين أعربا عن اعتزازهما بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين مصر والإمارات، على مستوى القيادتين وبين الشعبين الشقيقين، والتي تنعكس على التنسيق الوثيق بين الدولتين بهدف دعم استقرار المنطقة العربية، لاسيما في هذه المرحلة التي تتزايد فيها التحديات دولياً وإقليمياً.

 

كما تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، خاصة ما يتعلق بتنشيط التعاون الاقتصادي والاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في العديد من المجالات التنموية يما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.

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الامارات الرئيس عبد الفتاح السيسي محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات أبوظبي العلاقات الإماراتية المصرية

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