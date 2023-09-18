توافق ومحبة.. أول تعليق من بن زايد على زيارة السيسي إلى الإمارات

رحب رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأثنين، بـ الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الزيارة التي يقوم بها الأخير إلى الإمارات.

وقال بن زايد عبر صفحته على منصة إكس: "سعدت بلقاء أخي الرئيس عبد الفتاح السيسي في أبوظبي".

وأضاف أن العلاقات الإماراتية المصرية تاريخية وراسخة، تستند إلى إرث كبير من التوافق والتضامن والمحبة.

وأشار إلى أن الإمارات حريصة دائماً على التشاور مع أشقائها لما فيه خير بلداننا وشعوبنا، واستقرار المنطقة وتنميتها.

وفي وقت سابق من اليوم، صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيسين أعربا عن اعتزازهما بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين مصر والإمارات، على مستوى القيادتين وبين الشعبين الشقيقين، والتي تنعكس على التنسيق الوثيق بين الدولتين بهدف دعم استقرار المنطقة العربية، لاسيما في هذه المرحلة التي تتزايد فيها التحديات دولياً وإقليمياً.

كما تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، خاصة ما يتعلق بتنشيط التعاون الاقتصادي والاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في العديد من المجالات التنموية يما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.