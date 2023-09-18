عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لم يحضر حتى الآن.. محمد فؤاد يتأخر على عزاء شقيقه

هاني رمزي
هاني رمزي

بدأ منذ قليل ، عزاء شقيق الفنان محمد فؤاد والذي  يقام بمسجد حسين صدقي بالمعادي.

وكان في بداية الحضور الفنان هاني رمزي و أسامة منير ودنيا عبد العزيز فيما لم يحضر حتى الان محمد فؤاد لعزاء شقيقه.

جنازة شقيق محمد فؤاد


شيعت صباح اليوم  جثمان شقيق الفنان محمد فؤاد، إلى مثواه الأخير بعد صلاة الجنازة عليه في مسجد أنس بن مالك حلوان .

تشييع جثمان شقيق محمد فؤاد من مسجد أنس بن مالك بحلوان

وفاة شقيق الفنان محمد فؤاد 

 

وودع الحضور شقيق الفنان محمد فؤاد ، وسط حضور نجوم الفن والأصدقاء والعامة مراسم التشييع والجنازة.

ووصل منذ جثمان شقيق الفنان محمد فؤاد بمسجد أنس بن مالك بحلوان لتشيعة بعد صلاة الضهر.

وذلك وسط حضور عدد من الأهل والأقارب والأصدقاء ورجال الفنانين، حيث خيم الحزن علي كافة الحضور.

وكشف إبراهيم فؤاد نجل شقيق محمد فؤاد عن موعد ومكان جنازة والده الذى وافته المنية مع الساعات الأولى من صباح اليوم.

وكتب إبراهيم على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك: بسم الله الرحمن الرحيم، ((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)).. "والَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجعون.

محمد فؤاد عزاء شقيق الفنان محمد فؤاد جنازة شقيق محمد فؤاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحدث العسكري: استشهاد وإصابة 9 نتيجة انقلاب ناقلة محملة بذخائر بمنطقة الروبيكي

من طلخا إلى المالديف| حكاية فرح المنصورة الأسطوري الذي تكلف 12 مليون جنيه.. وأول تعليق من العريس

دبلوماسي عربي يعيش وحيدا.. القصة الكاملة لـ جريمة شقة الجيزة

أول صورة من حفل زفاف محمود حجازي ورنا زًروق في أمريكا

أسرتها أوقفوا علاج السرطان.. فنانة شهيرة فى حالة صحية حرجة وميؤوس منها

موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسمياً.. ما فائدة وجود توقيتين وكيف استفادت الدولة؟

حد أدنى للأجور.. طريقة حساب المرتب بعد الزيادة الجديدة

لجميع المدارس.. الاتصالات: مبادرة أشبال مصر الرقمية مجانية وتؤهل الطلاب لسوق العمل

موضوعات متعلقة

ترشيح فيلم فوي فوي فوي للمنافسة على جائزة أوسكار

انتشال التميمي يكشف سبب توقف مهرجان الجونة السينمائي العام الماضي| خاص

أم كلثوم على مسرح ساقية الصاوي للعرائس 5 أكتوبر

تكريم شقيقة فيروز فى الموريكس دور| شاهد

آخرهم أشرف مصيلحي.. نجوم فارقوا الحياة فى عز شبابهم

بدون قميص وسلسلة دهب.. إطلالة غريبة لمحمد رمضان ونيقولا معوض فى الموريكس دور

ساعدني فى بداياتي.. محمد دياب ينعى أشرف مصيلحي بكلمات مؤثرة

أخبار الفن: وفاة أشرف مصيلحي وحقيقةً مرض خطير لعبلةً كامل

ترشيحاتنا

لم تحدث في التاريخ.. ضابط مخابرات أمريكي يكشف عن مغامرة للجيش الأوكراني

أحمد موسى: الطائرات المصرية قامت بتسليم المساعدات الإنسانية لليبيين

أحلامك أوامر.. متحدث التعليم يعلن استجابة الوزارة لحالة الطفل حمزة

مين العريس والعروسة| قصة الفرح الأسطوري في طلخا..استمر 11 ساعة وأحياه نجوم العرب

ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات درنة.. ونبأ سار بشأن الوضع الصحي

خريف جاي بمفاجآت.. توقعات بحدوث سيول في هذه المناطق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبلة رومانسية.. محمود حجازي ينشر صورا جديدة من حفل زفافه بأمريكا

ساعد نفسه بنفسه..منشار كاد أن يتسبب في كارثة صحية لبريطاني

بحضور شخصيات عامة.. افتتاح أول فروع مكتبات دار عصير الكتب في القاهرة|فيديو

استقبله رئيس الإمارات ونائبه.. كواليس 6 أشهر عاشها سلطان النيادي في الفضاء

فيديو

كانت لمطرب تاني.. الملحن محمد يحيى يكشف مفاجأة عن أغنية الناس الرايقة

أنا إنسان حر.. الملحن محمد يحيى يكشف حقيقة الشلالية في الغناء

مروة صبري تفجر مفاجأة: حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب مينفعوش لبعض.. فيديو

مصر تقدم مئات الأطنان من المساعدات الإغاثية إلى السودان بحراً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

مازن إسلام

الصحافة واللغة الصينية: قصة نجاح مستوحاة من طريق الحرير

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ