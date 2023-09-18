لم يحضر حتى الآن.. محمد فؤاد يتأخر على عزاء شقيقه

بدأ منذ قليل ، عزاء شقيق الفنان محمد فؤاد والذي يقام بمسجد حسين صدقي بالمعادي.

وكان في بداية الحضور الفنان هاني رمزي و أسامة منير ودنيا عبد العزيز فيما لم يحضر حتى الان محمد فؤاد لعزاء شقيقه.

جنازة شقيق محمد فؤاد



شيعت صباح اليوم جثمان شقيق الفنان محمد فؤاد، إلى مثواه الأخير بعد صلاة الجنازة عليه في مسجد أنس بن مالك حلوان .

وفاة شقيق الفنان محمد فؤاد

وودع الحضور شقيق الفنان محمد فؤاد ، وسط حضور نجوم الفن والأصدقاء والعامة مراسم التشييع والجنازة.

ووصل منذ جثمان شقيق الفنان محمد فؤاد بمسجد أنس بن مالك بحلوان لتشيعة بعد صلاة الضهر.

وذلك وسط حضور عدد من الأهل والأقارب والأصدقاء ورجال الفنانين، حيث خيم الحزن علي كافة الحضور.

وكشف إبراهيم فؤاد نجل شقيق محمد فؤاد عن موعد ومكان جنازة والده الذى وافته المنية مع الساعات الأولى من صباح اليوم.

وكتب إبراهيم على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك: بسم الله الرحمن الرحيم، ((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)).. "والَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجعون.