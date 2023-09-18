عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيطاليا ترفع مدة اعتقال المهاجرين.. وميلوني توجه رسالة صادمة لأفريقيا

رئيسة الحكومة الإيطالية
رئيسة الحكومة الإيطالية جيورجيا ميلوني

وافقت الحكومة الإيطالية اليوم الاثنين 18 سبتمبر 2023 على سلسلة من الإجراءات، لمواجهة الهجرة غير الشرعية بعد التطورات الأخيرة بشأن وصول أعداد كبيرة منهم إلى السواحل الإيطالية.

ووافقت روما على إنشاء المزيد من مراكز الاحتجاز وزيادة مدة احتجاز المهاجرين المرفوضين، من أجل اثنائهم عن المغادرة من شمال أفريقيا وتأتي هذه القرارات بعد زيادة حادة في عدد الوافدين إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية الصغيرة، حيث وصل حوالي 8500 مهاجر خلال ثلاثة أيام الأسبوع الماضي، بحسب ما أوردته إذاعة فرنسا الدولية.

ووعدت رئيسة الحكومة الإيطالية جيورجيا ميلوني أمس الأحد بأن حكومتها ستتخذ منعطفا آخر، خاصة من خلال تمديد الفترة القصوى لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين من 135 يوما إلى 18 شهرا وقالت: "هذا يعني - وأنا أرسل هذه الرسالة الواضحة للغاية إلى أفريقيا بأكملها - أنه إذا كنت تعتمد على المتاجرين بانتهاك التشريعات الإيطالية، فعند وصولك إلى إيطاليا، يجب أن تعلم أنه سيتم القبض عليك ثم إعادتك إلى وطنك".

ووافق مجلس الوزراء الإيطالي اليوم الاثنين على زيادة مدة الاعتقال، بحسب ما أفاد مصدر حكومي لوكالة فرانس برس، وسيتعين الآن التصويت عليه في البرلمان.

ويمنع هذا الإصلاح أيضًا السلطات الإيطالية من إلزامها قانونًا بالإفراج عن الأجانب الخاضعين لقرار ترحيلهم إلى الحدود وذلك في الحالات التي لم يتم فيها استكمال إجراءات الإخلاء خلال المهلة الحالية البالغة 135 يومًا.

بعد النزول في إيطاليا، يتم إرسال الغالبية العظمى من المهاجرين إلى مراكز الاستقبال في جميع أنحاء البلاد، حيث يقيمون في انتظار القرار بشأن طلب اللجوء الخاص بهم، ويتم إرسال المهاجرين الذين ينتظرون الطرد إلى مراكز احتجاز الأجانب غير الشرعيين. هناك تسعة من هذه المراكز في شبه الجزيرة، ولا سيما في باري (جنوب)، روما (وسط) وميلانو (شمال). وكانت مدة الاحتجاز القصوى 18 شهرا في إيطاليا من عام 2011 إلى عام 2014، ثم تم تخفيضها من قبل الحكومة اليسارية بقيادة ماتيو رينزي.

إيطاليا اعتقال المهاجرين رسالة صادمة لأفريقيا الحكومة الإيطالية الهجرة غير الشرعية السواحل الإيطالية مراكز الاحتجاز شمال إفريقيا لامبيدوزا جيورجيا ميلوني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحدث العسكري: استشهاد وإصابة 9 نتيجة انقلاب ناقلة محملة بذخائر بمنطقة الروبيكي

من طلخا إلى المالديف| حكاية فرح المنصورة الأسطوري الذي تكلف 12 مليون جنيه.. وأول تعليق من العريس

أول صورة من حفل زفاف محمود حجازي ورنا زًروق في أمريكا

دبلوماسي عربي يعيش وحيدا.. القصة الكاملة لـ جريمة شقة الجيزة

أسرتها أوقفوا علاج السرطان.. فنانة شهيرة فى حالة صحية حرجة وميؤوس منها

موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسمياً.. ما فائدة وجود توقيتين وكيف استفادت الدولة؟

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لمنخفض جوي يوناني| خاص

شاهد.. هدية بن زايد إلى الرئيس السيسي خلال زيارته للإمارات

ترشيحاتنا

البحرين تعزي مصر في ضحايا انقلاب الحافلة العسكرية

لم تحدث في التاريخ.. ضابط مخابرات أمريكي يكشف عن مغامرة للجيش الأوكراني

أحمد موسى: الطائرات المصرية قامت بتسليم المساعدات الإنسانية لليبيين

أحلامك أوامر.. متحدث التعليم يعلن استجابة الوزارة لحالة الطفل حمزة

مين العريس والعروسة| قصة الفرح الأسطوري في طلخا..استمر 11 ساعة وأحياه نجوم العرب

ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات درنة.. ونبأ سار بشأن الوضع الصحي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبلة رومانسية.. محمود حجازي ينشر صورا جديدة من حفل زفافه بأمريكا

ساعد نفسه بنفسه..منشار كاد أن يتسبب في كارثة صحية لبريطاني

بحضور شخصيات عامة.. افتتاح أول فروع مكتبات دار عصير الكتب في القاهرة|فيديو

استقبله رئيس الإمارات ونائبه.. كواليس 6 أشهر عاشها سلطان النيادي في الفضاء

فيديو

كانت لمطرب تاني.. الملحن محمد يحيى يكشف مفاجأة عن أغنية الناس الرايقة

أنا إنسان حر.. الملحن محمد يحيى يكشف حقيقة الشلالية في الغناء

مروة صبري تفجر مفاجأة: حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب مينفعوش لبعض.. فيديو

مصر تقدم مئات الأطنان من المساعدات الإغاثية إلى السودان بحراً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

مازن إسلام

الصحافة واللغة الصينية: قصة نجاح مستوحاة من طريق الحرير

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ