خاص .. مفاجأة سارة لجماهير الأهلي .. والإدارة تعلن عنها غدا

علم " صدى البلد " أن مجلس ادارة النادي الأهلي سيعلن غدا مفاجآة سارة لجماهير النادي الأهلي تتعلق براع جديد للنادي فى المرحلة المقبلة .

ومن المقرر أن يعلن الأهلي هذا التعاقد والراع الجديد غدا على أن يتم اقامة مؤتمر صحفي للاعلان عن كافة التفاصيل .

وعلم “ صدى البلد ” أن الراعى الجديد شركة للمشروبات الساخنة وسيتم وضعها على ظهر تيشيرت النادي الأهلي .

تدريب الأهلي

على جانب أخر .. خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة ‏المصري المقرر لها مساء غد على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة ‏الدوري الممتاز.‏

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل المران للحديث في كافة ‏الجوانب الفنية والخططية.‏

الأهلي

وخاض الأهلي فقرة إحماء وبعض الجوانب البدنية قبل تنفيذ الجزء الخططي في تدريبات ‏الكرة.‏

وأدى ثلاثي حراسة المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف تدريباتهم تحت ‏إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس قبل مشاركتهم في تدريبات الكرة.‏

ويتوجه الأهلي إلى الإسكندرية اليوم للمبيت بأحد الفنادق، استعدادًا لمباراة الغد أمام المصري في مستهل ‏مشوار الفريق في الدوري.‏

الأهلي

موقف المصابين

كشف الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، موقف عمرو ‏السولية وكريم نيدفيد ومحمود متولي، ثلاثي الفريق من المشاركة في مباراة المصري، التي تقام ‏في السابعة مساء غد على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة الدوري ‏الممتاز.‏

وأكد طبيب الأهلي غياب الثلاثي عن مباراة المصري بسبب الإصابة وقيامهم بتنفيذ ‏برنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزهم للمشاركة مع الفريق.‏

الأهلي

وتطرق جاب الله للحديث عن الموقف الطبي لكل لاعب بفريق الأهلي ، مؤكدًا أن نتائج الأشعة التي أجراها ‏كريم نيدفيد أثبتت تعرضه لمزق خفيف في العضلة الأمامية، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي ‏في المرحلة الحالية لتجهيزه للمشاركة مع الفريق.

وأوضح أن عمرو السولية أجرى أشعة جديدة أمس بعد تعرضه لإصابة بمزق ‏في العضلة الخلفية ويخضع لبرنامج تأهيلي مكثف.‏

وأكد جاب الله أن حالة محمود متولي في تحسن مستمر، وأنه يقوم بتنفيذ المرحلة الأخيرة في ‏البرنامج التأهيلي بعد الإصابة التي تعرض لها في العضلة الأمامية.‏

كولر



