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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خاص .. مفاجأة سارة لجماهير الأهلي .. والإدارة تعلن عنها غدا

الأهلي
الأهلي

علم " صدى البلد " أن مجلس ادارة النادي الأهلي سيعلن غدا مفاجآة سارة لجماهير النادي الأهلي تتعلق براع جديد للنادي فى المرحلة المقبلة .

ومن المقرر أن يعلن الأهلي هذا التعاقد والراع الجديد غدا على أن يتم اقامة مؤتمر صحفي للاعلان عن كافة التفاصيل .

وعلم “ صدى البلد ” أن الراعى الجديد شركة للمشروبات الساخنة وسيتم وضعها على ظهر تيشيرت النادي الأهلي .

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تفاصيل اجتماع وفد الأهلي برئاسة مرتجي مع اللجنة المنظمة للدوري الإفريقي

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طلب عاجل من كولر بشأن رباعي الأهلي المصاب.. تفاصيل

تدريب الأهلي

على جانب أخر .. خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة ‏المصري المقرر لها مساء غد على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة ‏الدوري الممتاز.‏

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل المران للحديث في كافة ‏الجوانب الفنية والخططية.‏

الأهلي

وخاض الأهلي فقرة إحماء وبعض الجوانب البدنية قبل تنفيذ الجزء الخططي في تدريبات ‏الكرة.‏

وأدى ثلاثي حراسة المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف تدريباتهم تحت ‏إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس قبل مشاركتهم في تدريبات الكرة.‏

ويتوجه الأهلي إلى الإسكندرية اليوم للمبيت بأحد الفنادق، استعدادًا لمباراة الغد أمام المصري في مستهل ‏مشوار الفريق في الدوري.‏

الأهلي

موقف المصابين

كشف الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، موقف عمرو ‏السولية وكريم نيدفيد ومحمود متولي، ثلاثي الفريق من المشاركة في مباراة المصري، التي تقام ‏في السابعة مساء غد على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة الدوري ‏الممتاز.‏

وأكد طبيب الأهلي غياب الثلاثي عن مباراة المصري بسبب الإصابة وقيامهم بتنفيذ ‏برنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزهم للمشاركة مع الفريق.‏

الأهلي

وتطرق جاب الله للحديث عن الموقف الطبي لكل لاعب بفريق الأهلي ، مؤكدًا أن نتائج الأشعة التي أجراها ‏كريم نيدفيد أثبتت تعرضه لمزق خفيف في العضلة الأمامية، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي ‏في المرحلة الحالية لتجهيزه للمشاركة مع الفريق.

وأوضح أن عمرو السولية أجرى أشعة جديدة أمس بعد تعرضه لإصابة بمزق ‏في العضلة الخلفية ويخضع لبرنامج تأهيلي مكثف.‏

وأكد جاب الله أن حالة محمود متولي في تحسن مستمر، وأنه يقوم بتنفيذ المرحلة الأخيرة في ‏البرنامج التأهيلي بعد الإصابة التي تعرض لها في العضلة الأمامية.‏

كولر


 

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