ابن البلد الأصيل.. عمرو أديب يعلق على إعلان محمد صلاح ولوفرين الجديد

علق الاعلامي عمرو أديب، على الإعلان الأخير للاعب الدولي محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الانجليزي، مع اللاعب الدولي لوفرين، قائلا :"محمد صلاح ابن البلد الأصيل".



وأضاف عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الاثنين، أن اللاعب الدولي محمد صلاح يفيد بلده داخل وخارج الملعب وفي كل حاجة وفي كل مكان وكل شيء بيعمله، والكبدة والحواشي والكشري والملك المصري محمد صلاح ولوفرين يستمتعون بالأكل المصري بشوارع الإسكندرية في إعلان جديد".

إعلان محمد صلاح ولوفرين



وتابع الاعلامي عمرو أديب، أن مصر جميلة ومافيش احلى من كده، وكلنا فرحانين من اللاعب الدولي محمد صلاح لوفرين، والاعلان كشف عن كل مكان في اسكندرية وجمال الإسكندرية.