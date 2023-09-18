ببعتله السيناريو.. المنتج محمد مختار: يوسف فوزي كان بيبكي علشان مهاجر لأمريكا

قال المنتج محمد مختار، أنه يعتبر الفنان يوسف فوزي بمثابة شقيقة ويتفائل به خلال مشاركته في أعماله الفنية، لافتا إلى أن كانه يرسل له ورق السيناريو لكي يختار منه الدور الذي يناسبه.

وتابع المنتج محمد مختار خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "تفاصيل" للإعلامية نهال طايل المذاع عبر فضائية "صدى البلد 2"،: "هو عارف أنا بحبه جدا، وهو فنان جميل وبتفائل بيه جدا.. في ناس في حياتي بتفائل بيهم زي فاروق الفيشاوي الله يرحمه ويوسف فوزي كده، قلبي بيتفائل بيه وبحب أشتغل معاهم".

وأشار المنتج محمد مختار إلى أنه تعاون مع يوسف فوزي، في فيلم الشطار وأرسل له ورق السيناريو، لكنه أخبره بأنه سيهاجر إلى كند أو أمريكا في تلك الفترة لكي يجرب حظه هناك وكان يتحدث وهو يبكي، لكن بعدها فترة سأله هل هناك فنان آخر أخذ دوره ليبلغه المنتج محمد مختار بأنه دوره ما زال موجود له.



واستكمل المنتج محمد مختار حديثه قائلاً:"الدور بينادي صاحبه وهو فنان شاطر وبيعمل أي دور شخصية الباشا أو الطيب أو الشرير أي حاجه بتليق عليه.. إحنا افتقدناه أوي وبتمناله الشفا وادعيله يرجعلنا بالسلامة وإن شاء الله هيرجع علشان الناس بتحبه وأنا كمان بحبه".





برنامج تفاصيل

يذكر أن برنامج تفاصيل يذاع الأحد والأثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 8 مساء حتى الساعة 10 مساء وهو برنامج اجتماعي خدمي يتطرق للعديد من القضايا الاحتماعية التي تمس حياتنا اليومية وتقدم حلول لهذه القضايا كما يساهم البرنامج في تقديم العديد من الخدمات للمشاهدين من اجراء عمليات عيون بالمجان لغير القادرين وزواج اليتيمات وإجراء عمليات القلب المفتوح والأطراف الصناعية.



