خبير: الجامعات المصرية تجهز خريجيها لسوق العمل ببرامج تأهيلية ترتقي بالقدرات

أكد الدكتور رضا مسعد، الخبير التربوي، الرئيس السابق لقطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، على الجهود الكبيرة التي تقوم بها الجامعات المصرية في تجهيز الخريجين لدخول سوق العمل، سواء على الصعيدين المحلي والعالمي، وتأتي هذه الجهود في صورة حزمة برامج تدريبية تستهدف تطوير مجموعة من المهارات الحيوية.

وأوضح الرئيس السابق لقطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، أن الجامعات المصرية تسعى جاهدة لتجهيز طلابها بالمعرفة والمهارات التكنولوجية التي تمكنهم من الاندماج بنجاح في سوق العمل الحديث.

وتظهر هذه الجهود نتائج ملموسة من خلال برامج تأهيلية متخصصة، تقوم بتوفير الفهم العميق للتكنولوجيا والتطبيق العملي من خلال تعاون مع شركات متقدمة في ميادين التخصص.

وأشار الخبير التربوي، إلى أنه في ظل تطورات سوق العمل السريعة، تعتبر مهارات التواصل وتنمية الذات والتفكير النقدي من العوامل الأساسية لنجاح الفرد في محيط عمل تنافسي، كما أصبح التحول الرقمي وزيادة الأعمال والتسويق التكنولوجي أموراً لا غنى عنها للاندماج بفعالية في سوق العمل الحديث.

وأضاف الرئيس السابق لقطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، أن هذه البرامج التأهيلية تأتي ضمن استراتيجية شاملة تهدف لتطوير القدرات والمهارات لدى الطلاب، وبناء جيل متميز ومؤهل لمواجهة التحديات العملية وتحقيق النجاح المهني.

ولفت الدكتور رضا مسعد، إلى أن هذه الجهود تأتي في سياق دعم توجهات الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية الشاملة، حيث تسعى الجامعات لإعداد جيل من الخريجين المتخصصين في مجالات التكنولوجيا، وذلك ليكونوا جزءًا فعالًا من المشروعات القومية والمجالات الصناعية المتعددة.