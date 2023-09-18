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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خبير: الجامعات المصرية تجهز خريجيها لسوق العمل ببرامج تأهيلية ترتقي بالقدرات

طلاب
طلاب

أكد الدكتور رضا مسعد، الخبير التربوي، الرئيس السابق لقطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، على الجهود الكبيرة التي تقوم بها الجامعات المصرية في تجهيز الخريجين لدخول سوق العمل، سواء على الصعيدين المحلي والعالمي، وتأتي هذه الجهود في صورة حزمة برامج تدريبية تستهدف تطوير مجموعة من المهارات الحيوية.

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خبراء التعليم يكشفون كيفية إعداد وتأهيل طلاب الجامعات ليكونوا قادة للمستقبل ومواكبة تطورات العصر.. وأهمية مراكز دعم المتميزين والنوابغ بالجامعات.. ويؤكدون: تشجع الإبداع والابتكار من خلال مشاريع الطلاب

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خبير تعليم: جامعات مصر تفتح آفاقًا جديدة للطلاب نحو سوق العمل العالمي

وأوضح الرئيس السابق لقطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، أن الجامعات المصرية تسعى جاهدة لتجهيز طلابها بالمعرفة والمهارات التكنولوجية التي تمكنهم من الاندماج بنجاح في سوق العمل الحديث.

وتظهر هذه الجهود نتائج ملموسة من خلال برامج تأهيلية متخصصة، تقوم بتوفير الفهم العميق للتكنولوجيا والتطبيق العملي من خلال تعاون مع شركات متقدمة في ميادين التخصص.

وأشار الخبير التربوي، إلى أنه في ظل تطورات سوق العمل السريعة، تعتبر مهارات التواصل وتنمية الذات والتفكير النقدي من العوامل الأساسية لنجاح الفرد في محيط عمل تنافسي، كما أصبح التحول الرقمي وزيادة الأعمال والتسويق التكنولوجي أموراً لا غنى عنها للاندماج بفعالية في سوق العمل الحديث.

وأضاف الرئيس السابق لقطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، أن هذه البرامج التأهيلية تأتي ضمن استراتيجية شاملة تهدف لتطوير القدرات والمهارات لدى الطلاب، وبناء جيل متميز ومؤهل لمواجهة التحديات العملية وتحقيق النجاح المهني.

ولفت الدكتور رضا مسعد، إلى أن هذه الجهود تأتي في سياق دعم توجهات الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية الشاملة، حيث تسعى الجامعات لإعداد جيل من الخريجين المتخصصين في مجالات التكنولوجيا، وذلك ليكونوا جزءًا فعالًا من المشروعات القومية والمجالات الصناعية المتعددة.

سوق العمل وزارة التربية والتعليم المهارات التكنولوجية تطورات سوق العمل Jobs Education

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