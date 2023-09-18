عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خبير تعليم: جامعات مصر تفتح آفاقًا جديدة للطلاب نحو سوق العمل العالمي

طلاب - صورة ارشيفية
طلاب - صورة ارشيفية

أكد الدكتور ماجد أبو العينين، الخبير التربوي، عميد كلية التربية بجامعة عين شمس السابق، اننا أصبحنا في عصر مليء بالتغييرات السريعة والمنافسة المحتدمة، وأصبح تأهيل الخريجين لسوق العمل المحلي والعالمي أمرًا أساسيًا، وهنا يعد للجامعات المصرية دورًا محوريًا في تزويد الطلاب بالمهارات والقدرات الضرورية للتفوق في سوق العمل اليوم.

txt

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس عبر هذا الرابط

txt

من هنا.. خطوات الاستعلام نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022

جامعات مصر تفتح آفاقًا جديدة للطلاب نحو سوق العمل العالمي

وأوضح عميد كلية التربية بجامعة عين شمس السابق، أن جامعات مصر تشجع بشكل كبير على تطوير مهارات الطلاب من خلال برامج بناء القدرات، موضحًا أن هذه البرامج لا تقتصر على الأسس الأكاديمية فقط، بل تشمل مجموعة واسعة من المهارات الحياتية التي تجعل الطلاب مستعدين لتحديات العالم الواقعي.

وأشار الخبير التربوي، إلى أن من بين هذه المهارات، يشمل الدعم الذي تقدمه الجامعات التدريب على مهارات التواصل الفعالة، وتنمية الذات، والتفكير النقدي الذي يمكن أن يجهز الخريجين لفهم أعمق للمشكلات وابتكار الحلول، بالإضافة إلى ذلك، تشجع الجامعات على اكتساب مهارات التحول الرقمي، وزيادة الأعمال وريادة الأعمال، والتسويق التكنولوجي، مؤكدًا أن كلها مهارات ضرورية للنجاح في سوق العمل الحديث.

وأضاف الدكتور ماجد أبو العينين، أن هذه الجهود التي تبذلها الجامعات المصرية تعكس التزامها بتزويد الخريجين بأدوات النجاح في عالم مليء بالفرص والتحديات، وبفضل هذه البرامج الشاملة، يمكن للخريجين المصريين تحقيق التميز في أي مكان في العالم.

وقال عميد كلية التربية بجامعة عين شمس السابق، إن هناك اهتمامًا كبيرًا بتنمية الوعي لدى طلاب الجامعات، مشددًا على تنفيذ توجهات الدولة، نحو نشر الوعي بأهمية إعداد وتأهيل طلاب الجامعات ليكونوا قادة للمستقبل واكتساب مهارات معرفية وتثقيفية متنوعة لمواكبة تطورات العصر، وتنمية فكرة الانتماء والولاء للوطن.

جامعات مصر سوق العمل سوق العمل المحلي والعالمي تأهيل الخريجين الجامعات المصرية إعداد وتأهيل طلاب الجامعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحدث العسكري: استشهاد وإصابة 9 نتيجة انقلاب ناقلة محملة بذخائر بمنطقة الروبيكي

تأجيل الدراسة وإجازات مفتوحة.. حقيقة ضرب عاصفة التنين لمصر وتهديدها بخسائر كارثية

بعد قفزة جنونية إلى 140 جنيها| تراجع سعر البيض والكرتونة بهذا الرقم

بوسي شلبي تتلقى انتقادات بعد فعل صادم مع مذيعة على الريد كاربت

هل يتم إلغاء خانة الديانة من بطاقات الرقم القومي؟.. وزير العدل يكشف مفاجأة: “إيه اللي هيحصل؟”

إجراء عاجل من الأهلي لكشف مسرب مشادة محمد الشناوي وإمام عاشور.. تفاصيل

موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسمياً.. ما فائدة وجود توقيتين وكيف استفادت الدولة؟

أعظم رموز النادي.. شوبير ينعى تيسير الهواري بكلمات مؤثرة

موضوعات متعلقة

آخر موعد لاستلام الأوراق الخاصة بالطلاب الجدد بهندسة عين شمس

عاجل تنسيق الجامعات 2023.. الحدود الدنيا لطلاب المرحلة الثالثة

بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

بعد مد فترة التسجيل.. موعد ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

ترشيحاتنا

ليفربول حبس محمد صلاح| مفاجأة حول مفاوضات اتحاد جدة مع “الفرعون”: اللاعب وافق.. والنادي الإنجليزي رفض

الأكثر استخدامًا في البيوت| تفاصيل انخفاض 5 سلع أساسية أبرزها الأرز

تكلفتها 60 مليار جنيه.. موعد تطبيق قرارات الرئيس السيسي لدعم المواطن

بعد كارثة الإعصار .. مظاهرة حاشدة في درنة

إقالة وتعيين.. الرئيس الصومالي يصدر قرارات جديدة بشأن قيادات الجيش

بتتوضى لصلاة الفجر.. القصة الكاملة لمصرع مسنة بسبب مشغولاتها الذهبية في الجيزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوع توابل رخيص يحمى من السرطان.. اكتشفه

بسبب ثروة في سيارته..الحكم بالسجن على سائق شاحنة بريطانية..تفاصيل

لسبب غير متوقع.. وجبة سمك تفقد أمريكية أطرافها الأربعة.. تفاصيل مؤثرة

مصر تقدم مئات الأطنان من المساعدات الإغاثية إلى السودان بحراً

فيديو

مروة صبري تفجر مفاجأة: حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب مينفعوش لبعض.. فيديو

غادة عبد الرازق أوي .. أم ترتدي فستان فرح في زفاف نجلها

محمد أبو داود: أعيش دائما في حالة قلق من الجمهور |فيديو

وزير الدفاع يلتقي بنظيره المجري لبحث التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

مازن إسلام

الصحافة واللغة الصينية: قصة نجاح مستوحاة من طريق الحرير

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ