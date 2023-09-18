خبير تعليم: جامعات مصر تفتح آفاقًا جديدة للطلاب نحو سوق العمل العالمي

أكد الدكتور ماجد أبو العينين، الخبير التربوي، عميد كلية التربية بجامعة عين شمس السابق، اننا أصبحنا في عصر مليء بالتغييرات السريعة والمنافسة المحتدمة، وأصبح تأهيل الخريجين لسوق العمل المحلي والعالمي أمرًا أساسيًا، وهنا يعد للجامعات المصرية دورًا محوريًا في تزويد الطلاب بالمهارات والقدرات الضرورية للتفوق في سوق العمل اليوم.

جامعات مصر تفتح آفاقًا جديدة للطلاب نحو سوق العمل العالمي

وأوضح عميد كلية التربية بجامعة عين شمس السابق، أن جامعات مصر تشجع بشكل كبير على تطوير مهارات الطلاب من خلال برامج بناء القدرات، موضحًا أن هذه البرامج لا تقتصر على الأسس الأكاديمية فقط، بل تشمل مجموعة واسعة من المهارات الحياتية التي تجعل الطلاب مستعدين لتحديات العالم الواقعي.

وأشار الخبير التربوي، إلى أن من بين هذه المهارات، يشمل الدعم الذي تقدمه الجامعات التدريب على مهارات التواصل الفعالة، وتنمية الذات، والتفكير النقدي الذي يمكن أن يجهز الخريجين لفهم أعمق للمشكلات وابتكار الحلول، بالإضافة إلى ذلك، تشجع الجامعات على اكتساب مهارات التحول الرقمي، وزيادة الأعمال وريادة الأعمال، والتسويق التكنولوجي، مؤكدًا أن كلها مهارات ضرورية للنجاح في سوق العمل الحديث.

وأضاف الدكتور ماجد أبو العينين، أن هذه الجهود التي تبذلها الجامعات المصرية تعكس التزامها بتزويد الخريجين بأدوات النجاح في عالم مليء بالفرص والتحديات، وبفضل هذه البرامج الشاملة، يمكن للخريجين المصريين تحقيق التميز في أي مكان في العالم.

وقال عميد كلية التربية بجامعة عين شمس السابق، إن هناك اهتمامًا كبيرًا بتنمية الوعي لدى طلاب الجامعات، مشددًا على تنفيذ توجهات الدولة، نحو نشر الوعي بأهمية إعداد وتأهيل طلاب الجامعات ليكونوا قادة للمستقبل واكتساب مهارات معرفية وتثقيفية متنوعة لمواكبة تطورات العصر، وتنمية فكرة الانتماء والولاء للوطن.