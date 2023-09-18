زيلسنيكي يصل نيويورك لإجراء محادثات مع بايدن وحضور اجتماع الأمم المتحدة

وصل الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إلى نيويورك قبل إلقاء خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة والاجتماع المقرر مع الرئيس جو بايدن.

وقال زيلينسكي عبر منصة “إكس”: “وصلت أنا وأولينا زيلينسكا إلى الولايات المتحدة لحضور الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وزيارة العاصمة واشنطن”.

وأضاف أنه “سيشكر الولايات المتحدة نيابة عن أوكرانيا على مساعدتها في نضالنا من أجل الاستقلال والحرية”.

بدوره، قال مكتب الرئيس البرازيلي، إن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، والرئيس البرازيلي، لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، سيجتمعان الأربعاء في نيويورك، بعد فشل محاولات سابقة لعقد لقاء.

وقال إن لول دا سيلفاا، الذي واجه اتهامات في الغرب بالتساهل مع روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، سيجتمع مع زيلينسكي بعد اجتماع ثنائي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.