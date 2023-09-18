عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خبير: الجامعات المصرية تشجع الإبداع والابتكار من خلال مشروعات الطلاب

طلاب - صورة ارشيفية
طلاب - صورة ارشيفية

أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي، أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، علي التزام الدولة بتطوير التعليم العالي ورفع مستواه، موضحًا أن يظهر هذا التفاني من خلال التوجيهات السامية للرئيس عبد الفتاح السيسي لإزالة جميع العقبات التي تمنع المنظومة التعليمية من الوصول إلى أعلى مستوياتها.

txt

خبير: الجامعات المصرية تجهز خريجيها لسوق العمل ببرامج تأهيلية ترتقي بالقدرات

txt

خبراء التعليم يكشفون كيفية إعداد وتأهيل طلاب الجامعات ليكونوا قادة للمستقبل ومواكبة تطورات العصر.. وأهمية مراكز دعم المتميزين والنوابغ بالجامعات.. ويؤكدون: تشجع الإبداع والابتكار من خلال مشاريع الطلاب

وأوضح أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، أن الجامعات المصرية تمتلك إمكانيات هائلة في طلابها، الذين يبرزون من خلال مشاريعهم الابتكارية كنماذج للإبداع والتميز، ويتيح هذا التألق الفرصة للجامعات لدعم هذه المشاريع وتحويلها إلى مشروعات عملية تعود بالفائدة على المجتمع وتعزز من التنمية المستدامة للبلاد.

وأشار الخبير التربوي، إلى أن هذه المبادرات الطلابية تلعب دورًا مهمًا في خدمة وتطوير المجتمع وتعزيز الاقتصاد الوطني، وتظهر هذه المشاريع قدرة الشباب المصري على الابتكار وتحقيق التميز في مختلف الميادين، وتبرز أهمية دور الجامعات في توجيه هذه القدرات نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة للبلاد.

وأضاف الدكتور حسن شحاتة، أن الجامعات المصرية تعمل على توفير منصات تمكن الطلاب من التعبير عن آرائهم وأفكارهم في مختلف القضايا الراهنة، سواء كان ذلك على الصعيدين المحلي والدولي، ويهدف هذا الجهد إلى تمكين الشباب طلاب الجامعات من المشاركة المجتمعية الفعالة وتحديد أولويات المجتمع.

ولفت إلى أن هذا التوجيه يسهم في تدريب الطلاب على كيفية التفكير النقدي والمشاركة الفعالة في تشكيل المستقبل، موضحًا أن تمكين الشباب وتشجيعهم على المشاركة في صناعة المستقبل يعكس رؤية مصر للتنمية المستدامة وبناء مجتمع أكثر تحفيزًا وتقدمًا.

تطوير التعليم العالي الطلاب طلاب الجامعات نماذج للإبداع والتميز Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

من طلخا إلى المالديف| حكاية فرح المنصورة الأسطوري الذي تكلف 12 مليون جنيه.. وأول تعليق من العريس

المتحدث العسكري: استشهاد وإصابة 9 نتيجة انقلاب ناقلة محملة بذخائر بمنطقة الروبيكي

مين العريس والعروسة| قصة الفرح الأسطوري في طلخا..استمر 11 ساعة وأحياه نجوم العرب

أول صورة من حفل زفاف محمود حجازي ورنا زًروق في أمريكا

أسرتها أوقفوا علاج السرطان.. فنانة شهيرة فى حالة صحية حرجة وميؤوس منها

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لمنخفض جوي يوناني| خاص

مستشار المالية يزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات

شاهد.. هدية بن زايد إلى الرئيس السيسي خلال زيارته للإمارات

موضوعات متعلقة

خبير تعليم: جامعات مصر تفتح آفاقًا جديدة للطلاب نحو سوق العمل العالمي

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس عبر هذا الرابط

من هنا.. خطوات الاستعلام نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022

آخر موعد لاستلام الأوراق الخاصة بالطلاب الجدد بهندسة عين شمس

ترشيحاتنا

رئيس أوكرانيا يصل أمريكا لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ولقاء بايدن

هل يجوز تقديم الصغار للإمامة لتشجيعهم على الصلاة؟ دار الإفتاء ترد

سامح شكري يعزي المغرب وليبيا: كامل الدعم من مصر للأشقاء في محنتهم

فتح الله: الفوز على البنك الأهلي بداية قوية.. وهدفنا التواجد بمركز جيد

لا يسمع ولا يتكلم ولكن يقرأ القرآن بطريقة رائعة.. «عبدالكريم» يدهش عمرو الليثي

تخفيضات كبيرة.. أسعار اللحوم وحلاوة المولد في المجمعات الاستهلاكية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجانب دراسته.. أصغر حلاق في مصر يبهر الجميع بمهارته.. فيديو

حنة شيماء.. فتيات يثرن الجدل بتصرف غريب في حفلة التخرج

قبلة رومانسية.. محمود حجازي ينشر صورا جديدة من حفل زفافه بأمريكا

ساعد نفسه بنفسه..منشار كاد أن يتسبب في كارثة صحية لبريطاني

فيديو

قالها لبس مقفول لا.. رباب ممتاز تفتح النار على محمد السبكي.. فيديو

كانت لمطرب تاني.. الملحن محمد يحيى يكشف مفاجأة عن أغنية الناس الرايقة

أنا إنسان حر.. الملحن محمد يحيى يكشف حقيقة الشلالية في الغناء

مروة صبري تفجر مفاجأة: حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب مينفعوش لبعض.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

مازن إسلام

الصحافة واللغة الصينية: قصة نجاح مستوحاة من طريق الحرير

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

اﻟﻤﺰﻳﺪ