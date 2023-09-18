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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شبانة: الزمالك ليس ملكا لأحد ولا وصاية عليه

إزاله صور مرتضي منصور
إزاله صور مرتضي منصور

 

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن اللجنة التي تدير نادي الزمالك اتخذت قرارًا باسقاط جميع لافتات مرتضى منصور، والإعلان رسميا عن نهاية حقبة الرئيس السابق، مشددًا على أن الزمالك ليس ملكًا لأحد ولا عليه وصاية من أي شخص، والنادي ملكًا لجماهيره والجمعية العمومية.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: الانتخابات القادمة ستعبر عن رغبة الجمعية العمومية وانتخاب مجلس إدارة جديد لعبور المرحلة الصعبة، وإعادة الزمالك إلى المسار الصحيح.

وأضاف: رفضت فكرة اللعب على مشاعر الجماهير، والإعلام يؤدي رسالة هادفة، والتزمنا الحيادية والموضوعية تمامًا، ولا يمكن أن نتجاوز كبوة أي مؤسسة كبرى، لأن واجب الإعلام هو مساندة الكيانات الكبرى حتى تتجاوز أزماتها، والأهلي والزمالك ناديين كبيرين، والحفاظ عليهم من أجل جمهور الكرة المصرية.

وواصل: ساندنا النادي الأهلي في بداية الموسم الماضي، ونفس الأمر بالنسبة لنادي الزمالك، البعض يأخذ الكلام على أنه نوع من الانحياز أو التجني، والكل يفسر على حسب أهوائه، ولمكانة نادي الزمالك وقيمته وعراقته، رفضنا الحديث عن أزماته في وقت من الأوقات، قمنا بدورنا ولكن لسنا أصحاب القرار. وسبق وتحدثت عن أخطاء إدارة الزمالك السابقة، كان هدفنا تعديل المسار، ولكنهم استمروا في الأخطاء حتى أصبحت الأزمات في كل الألعاب داخل النادي، بل وفي كل شبر داخل الزمالك.

وأكمل: دعم الزمالك وعودته من جديد، لأجل المنافسة الشريفة مع الأهلي، ولا أعتقد أن هناك أي شخص يريد انهيار الزمالك مطلقا، وجمهور الأهلي بالتأكيد يحب المنافسة مع القلعة البيضاء، فهم ناديين كبيرين يكملان بعضهما، لا يمكن أن يكون الأهلي قويا إلا بوجود منافسة محلية قوية، والأهلي والزمالك هم قطبي الكرة المصرية ومن أعمدة الرياضة.

وزاد: هاني العتال المرشح على منصب نائب رئيس نادي الزمالك، قام بخطوة جيدة للغاية، واستباقية قبل إجراء الانتخابات القادمة بشكل رسمي، بعدما قرر توجيه أموال الحملة الانتخابية لصالح النادي من أجل المساهمة في حل الأزمة المالية.

وأتم: لا يوجد وصاية مطلقا على نادي الزمالك، وكل من سيحالفه الحظ، من أجل التعبير عن اختيارات أعضاء الجمعية العمومية، وعلى الجميع العمل لأجل النادي، وعدم اشتراط النجاح والجلوس على الكرسي من أجل خدمة الزمالك.

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