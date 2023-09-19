إعلامي يكشف آخر تطورات أزمة زيزو مع الزمالك

نفى الإعلامي أمير هشام، مقدم برنامج "+90"، ما تردد عن أن نادي الزمالك قدم عرضا إلى أحمد سيد زيزو نجم الفريق؛ لتمديد عقده لمدة موسم واحد.

وأوضح هشام، خلال برنامجه على قناة النهار: "اللاعب سيحصل على مستحقاته المالية المتأخرة خلال 48 ساعة، وسيعود للمشاركة مع الفريق عقب مواجهة بيراميدز بالدوري التي يغيب عنها بسبب الإيقاف".

وأضاف أمير هشام: "لم يعقد أي عنصر داخل النادي جلسة مع اللاعب أو عرض عليه التمديد لمدة موسم واحد مقابل زيادة راتبه 5 ملايين جنيه، واللجنة الحالية تترك كل الأمور للمجلس الجديد، خاصةً أن اللاعب يملك موسمين في عقده".

واختتم تصريحاته: "هناك شيكين يتم تجهيزهما للاعب بقيمة 6 ملايين و100 ألف جنيه، ودفع مستحقاته، وجزء من عقده في الموسم الجديد".