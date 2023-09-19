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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سامح شكري يعزي المغرب وليبيا: كامل الدعم من مصر للأشقاء في محنتهم

وزير الخارجية يترأس
وزير الخارجية يترأس الاجتماع الوزاري التشاوري العربي

قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن وزير الخارجية سامح شكري ترأس- الاثنين- الاجتماع الوزاري التشاوري العربي نيابة عن وزير خارجية المملكة المغربية رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري العربي، والذي ينعقد بصفة دورية خلال اجتماعات الشق رفيع المستوى للجمعية العامة لمتابعة وتنسيق المواقف العربية تجاه القضايا المطروحة أمام أجهزة الأمم المتحدة المختلفة.
 

وقال أبو زيد في تصريحات صحفية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الوزير شكري، استهل الاجتماع بتقديم التعازي لحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيقة بشأن الزلزال الأخير الذي ضرب المغرب، وكذا تقديم التعازي للأشقاء في ليبيا، والتأكيد على وقوف مصر إلى جانب الاشقاء في هذه المحنة.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن الاجتماع شهد إحاطة قدمها وزير خارجية فلسطين حول مستجدات القضية الفلسطينية، ومتابعة الموقف بشأن القضايا الخاصة بفلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة ولجانها المختلفة. 

وقد أكد الوزراء العرب على ضرورة تنسيق المواقف العربية إزاء نمط التصويت على مختلف القرارات، وعلى رأسها قرارات فلسطين، لضمان تقديم الدعم للحقوق الفلسطينية واستمرار الدفاع عن قرارات الشرعية الدولية المرتبطة بالقضية وحقوق الشعب الفلسطينى غير القابلة للتصرف.

وأشار السفير أبو زيد، إلى أن وزير الخارجية قدم إحاطة خلال الاجتماع بشأن الاجتماع الوزاري الذي تم عقده بدعوة من الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية والمملكة العربية السعودية، بالمشاركة مع كل من مصر والأردن، لدعم جهود إحياء عملية السلام على أساس مبادرة السلام العربية والأفكار الأوروبية المطروحة في هذا الشأن.

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