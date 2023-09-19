رئيس أوكرانيا يصل أمريكا لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ولقاء بايدن

وصل الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي إلى نيويورك حيث سيلقي كلمة أمام الجمعية العام للأمم المتحدة، على أن يجري محادثات مع نظيره الأمريكي، جو بايدن.

وقال زيلينسكي عبر منصة "إكس"، وفقا لقناة "الحرة" الفضائية، الأمريكية،: "لقد وصلت مع، أولينا زيلينسكا، إلى الولايات المتحدة؛ للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة وزيارة واشنطن"، في إشارة إلى أنه سافر مع زوجته.

وأوضح أنه سيشارك في سلسلة من الاجتماعات الرفيعة المستوى في الأمم المتحدة قبل أن يلتقي الرئيس بايدن في واشنطن.

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، أعلن في وقت سابق أن الرئيس بايدن سيلتقي زيلينسكي، الخميس المقبل في البيت الأبيض.

وأشار سوليفان إلى أنه من المتوقع أيضا أن يجتمع زيلينسكي مع زعماء بالكونجرس الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في واشنطن.