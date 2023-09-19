هاني حتحوت ينتقد اختصار أسماء الأندية في الدوري الممتاز

انتقد الإعلامي هاني حتحوت، اختصار أسامي الأندية في مباريات الدوري الممتاز للغة الإنجليزية، مشيرًا إلى أن الشكل العام غير ملائم على الإطلاق.



قال هاني حتحوت في برنامج "الماتش" المذاع على قناة "صدى البلد":" بدأ الدوري المصري الممتاز بمواجهة وحيدة جمعت البنك الأهلي وطلائع الجيش، عبد الحميد بسيوني نجح في تسيير المباراة لطلائع الجيش كيفما أراد، وحقق 3 نقاط مهمة".



وأضاف هاني حتحوت:" الاختصارات بتاعت الفرق باللغة الإنجليزية التي ظهرت على الشاشة مش حلوة قوي، ممكن نكتب طلائع الجيش بالإنجليزي ونفس القصة مع البنك الأهلي".



أتم هاني حتحوت:" شكلها مش حلو، حاولنا نفهم القصة، رابطة الأندية أرسلت بناء على طلب من القناة اسم الفريق بالإنجليزية والمختصر من ثلاثة حروف، لتظهر الصورة كما رأينها".

