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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضحية لعبة بابجي: طلب يشوف جسمي وعايزني في بيته ومعاه فيديوهاتي

ارشيفية
ارشيفية

أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، شابًا عاطلاً إلى الجنايات لاتهامه بتهديد فتاة بمحادثات مثيرة ونشر صور خاصة لها بغير رضاها واستمعت النيابة لأقوال المجني عليها.

نص أقوال الضحية: 

س: ما تفصيلات شكواك؟
ج: اللي حصل اني كنت بدأت لعبة اسمها بابجي في تقريباً شهر 6 سنة ٢٠٢٢ و المتهم كان في المجموعة بتاعت اللعبة و مكنتش اعرفة ، و بدأ يتواصل معايا علي حسابي في اللعبة و بعتلي رسائل و يقولي هنلعب النهاردة بابجي و لا لاء ، و قعدت فتره مكنتش بافتح اللعبة و في مره فتحت اللعبة لقيته بيبعت ليا ويقولي عاوز اتواصل معاكي بره اللعبة في أي موقع تواصل تاني فانا قولتله ان مش معايا غير الفيس بوك  وكلمني علي الفيس بوك و كان بيبعتلي رسائل علي الماسنجر ، و فجأة الفيس بوك بتاعي اتقفل و مكنتش عارفة افتحه تاني و تليفوني باظ فروحت استخدمت تليفون ماما و بقيت اكلمه من علي الانستجرام لأنه كان مديني حسابه علي الانستجرام من ورا ماما بعد لما بترجع من الشغل و لما كلمته عرفته اني بكلمه من موبايل ماما و آن حسابي علي الفيس بوك اتفقل ، فبدأنا نتكلم على الانستجرام عادي كل يومين تقريباً ، و بعد فتره لقيته بيقولي انه عاوز يقابلني فانا رفضت ، فسألني انا مدرستي فين و قولتله انها في الزاوية انه معاه عربیه و جای مشوار ناحيته المدرسة بتاعتي و عاوز يشوفني فانا قولتله ماشي ، فلما جه لقيته كبير في السن علي فانا لما روحت قللت في الكلام معاه و انا قولتله اني مش هقدر اكمل معاه كلام و ان في حد متقدملي و قفلت الحساب بتاعي علي الانستجرام اللي اسمه (قلب خاشع) و بعدها بكام يوم فتحته ولقيته بيبعت ليا صور ناس عندي علي الفيس بوك و بيقولي لو مفتحيش معايا كاميرا و اشوف جسمك هابعت محادثة فيك لاهلك و فانا عيطت و قعدت أقوله انا ماذيتكشك في حاجة ، و بعدها فضل يهدد فيها انه يبعت لابويا و اخويا و اصحابي لو مفتحتش معاه كاميرا فانا فتحت معاه مكالمة فيديو و معرفش انه كان بيسجلها و طلب انه يشوف جسمي و كان قاعد في الضلمه وانا عملت اللي قال عليه عشان كنت خايفة منه ليبعت حاجه لبابا او أي حد من اخواتي او عيلتي ، و لقيته بيبعت ليا سكرين شوت لمحادثاته معاي وبهددني بيها و انه ممكن يبعت الصور اللي سجلها ليا هي والفيديوهات في أي وقت لو مرحتلوش البيت و نام معايا فانا قولتله اعملك أي حاجة بس بلاش تفضحني و تاذيني فقالي تعالي البيت انام معاكي و ابعتله فلوس ۱۰ آلاف جنيه فلما معرفتش اعمل ايه روحت قولت لماما و بعدها بكام يوم عشان ماما عملت حادثه في الشارع و مكنتش بتمشي و لما روحنا تكنولوجيا المعلومات اديتهم التليفون و تواصلوا معاه و اتقبض عليه و ده كل اللي حصل معايا.
 

وجاء بأمر الإحالة أنه بدائرة قسم شرطة العمرانية محافظة الجيزة، هدد المجني عليها (ط.فلة) لم تتجاوز الـ14 عاما بإفشاء وإذاعة صور خاصة لها ومحادثات مثيرة على جروب المنطقة تحصل عليها عن طريق تطبيق التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، لحملها على معاشرته وكان تهديده مصحوبا بطلب تقديم مبالغ مالية.

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ضحية لعبة بابجي: طلب يشوف جسمي وعايزني في بيته ومعاه فيديوهاتي

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