الأردن يرحب بجهود السعودية وسلطنة عُمان للتوصل إلى حل للأزمة اليمنية

رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بجهود المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان الشقيقتين، التي تستهدف التوصل إلى حل للأزمة اليمنية، وبالدعوة التي وجهتها السعودية إلى وفد من صنعاء لزيارة الرياض لاستكمال اللقاءات والنقاشات التي تستهدف وقف إطلاق النار في الجمهورية اليمنية الشقيقة، وتعزيز الهدنة الإنسانية.

وأكّد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية السفير سنان المجالي - طبقا لبيان الوزارة - دعم الأردن جهود إنهاء الأزمة اليمنية عبر حلٍ سياسيٍ يستند إلى المرجعيات المعتمدة المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم (2216)، وبما يُفضي إلى إنهاء الأزمة في اليمن، وتحقيق الأمن والاستقرار، وبما يضمن وحدة اليمن واستقراره، ويرفع المعاناة عن شعبه الشقيق ويُلبي تطلعاته وطموحاته في الأمن والسلام والازدهار.