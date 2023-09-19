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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكسور وصلت للمخ.. قصة نجاح جديدة يسطرها مستشفى برج العرب بالإسكندرية

صورة من الجمجمة
صورة من الجمجمة

 

نجحت مستشفى برج العرب بالإسكندرية بقيادة دكتور وليد مختار  مدير المستشفي في التدخل الجراحي لإنقاذ شاب (٣٥ سنة) تعرض لحادث نتج عنه كسر في عظام الجبهة وصل الي المخ و كسر في عظام الوجنة نتج عنه مشكله في فتحه الفم فتحه طبيعية.

وذكرت المديرية في بيان أنه تم التنسيق بين قسمي جراحه المخ و الاعصاب وجراحه الوجه والفكين لدخول العمليات لرد و إصلاح كسر عظام الجبهة و استئصال كسر منخسف بالجمجمة ورد كسر و خلع بالفك و استعادة فتحة الفم الطبيعية.

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وقد شارك في إجراء العملية بتنسيق و تناغم مثمر كلاً من دكتور أحمد الرحماني أخصائي جراحة المخ والأعصاب، ودكتورة أسماء مختار طبيب جراحة فم و وجه وفكين، ودكتورة نورهان مشالي  اخصائي تخدير، ودكتور أحمد عادل  اخصائي التخدير، بالإضافة للفريق المتميز من تمريض العمليات برئاسة ميس نجوى فؤاد عنتر و اشراف عمليات ميس صفاء أبو حلاوة.

وقدم مدير المستشفى الشكر و التقدير للطاقم الطبي القائم على العملية لبذل كل الجهد و التنسيق المتميز بين قسم جراحة المخ و الأعصاب و قسم جراحة الوجه و الفكين لإنجاح تلك العملية و إنقاذ حياة المريض. 
وأعربت الدكتورة أميرة طهيو عن فخرها بفريق العمل و روح التعاون وأشادت بالتنسيق المثمر  بين رؤساء الأقسام و الهيئة الطبية و الإدارية والذي أتى ثماره في انقاذ حياة المريض، 
ووجهت سيادتها الشكر للطاقم الطبي و طاقم التمريض و جميع العاملين بالمستشفى وفي انتظار المزيد من قصص النجاح.

الاسكندرية الأعصاب التدخل الجراحى التخدير المخ و الأعصاب الجمجمة برج العرب بالإسكندرية جراحة المخ و الأعصاب

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